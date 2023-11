Mario Guerci habló del conflicto entre Camila Cavallo y Mariano Martínez

Guerci desmintió que su vinculo haya iniciado mientras Cavello estaba con el actor: “No hay manera que ella haya estado conmigo y con Mariano, a veces no te queda otra que reírte porque tampoco podes salir a defenderte de todo porque sino le das de comer a lo que se dice, son temas personales y no son de vida o muerte”.

Qué dijo Mario Guerci del conflicto entre Camila Cavallo y Mariano Martínez

mario guerci

Y agregó: “La gente no es tonta y sabe que los programas inventan, le ponen pimienta donde no la hay, todo fue legal y no hubo nada prohibido".

“Con Mariano nos conocemos del medio pero nunca hablamos, no es que sea amigo, es un conocido como cualquier otro, no hay que hablar nada”, explicó y sobre el conflicto entre su novia y su ex por la supuesta reducción de la cuota alimentaria de su hija afirmó: “No me quiero meter en los desgastes entre ellos, no da que yo me ponga a hablar de esto”.