El secreto familair que Mariela Prieto todavía desconoce mientras sigue en Gran Hermano

Mientras tanto, Mariela continúa con su participación en Gran Hermano completamente ajena a lo que ocurre afuera. La incógnita ahora pasa por saber cuándo y de qué manera Mariela se enterará de la noticia. Por el momento, la participante continúa enfocada en su juego dentro de la casa, mientras afuera su familia celebra la llegada del nuevo integrante y espera con emoción el momento en que pueda compartir con ella esta alegría.