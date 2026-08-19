El secreto familair que Mariela Prieto todavía desconoce mientras sigue en Gran Hermano
Mientras la participante continúa aislada dentro de la casa, su familia atraviesa un momento de enorme felicidad que ella todavía desconoce.
La familia de Mariela Prieto y Claudio “el Turco” García atraviesa un momento de enorme felicidad. Yamil García, el único hijo de la participante de Gran Hermano: Generación Dorada, anunció públicamente que será papá y sorprendió a sus seguidores con la noticia.
“Hoy queremos compartir con ustedes una de las noticias más lindas de nuestras vidas: ¡VAMOS A SER PAPÁS! Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión”, escribió Yamil junto a la publicación con la que confirmó la llegada del nuevo integrante de la familia.
Sin embargo, la noticia tiene un detalle particular: Mariela todavía no sabe que será abuela. Debido a las reglas de aislamiento del reality, la participante no recibe información del exterior y continúa dentro de la casa sin conocer el importante acontecimiento familiar.
El pedido de los fanáticos de Gran Hermano
La confirmación de Yamil generó rápidamente una ola de mensajes en redes sociales. Muchos seguidores del programa comenzaron a pedirle a la producción que haga una excepción y le permita a Mariela conocer la noticia, teniendo en cuenta el significado que tendría para ella convertirse en abuela mientras permanece dentro del reality.
Por su parte, el Turco García no ocultó su felicidad y fue uno de los primeros integrantes de la familia en celebrar públicamente la llegada del bebé. La noticia representa un nuevo motivo de alegría para el exfutbolista, que ya tiene otros hijos.
Mientras tanto, Mariela continúa con su participación en Gran Hermano completamente ajena a lo que ocurre afuera. La incógnita ahora pasa por saber cuándo y de qué manera Mariela se enterará de la noticia. Por el momento, la participante continúa enfocada en su juego dentro de la casa, mientras afuera su familia celebra la llegada del nuevo integrante y espera con emoción el momento en que pueda compartir con ella esta alegría.
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