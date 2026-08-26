Las graves secuelas que enfrenta la ex Gran Hermano Denisse González: "De terror"

“Esta vez las vi sólo tres veces por semana; dos para sacarme sangre y una para aplicar mi nuevo tratamiento. Es una inyección que va en la panza. Vamos a ver si esta semana funciona. Recuerden que los dos tratamientos no funcionaron”, explicó sobre esta nueva etapa.

Sin embargo, más allá de la preocupación por sus niveles de plaquetas, la ex Gran Hermano reveló que también debe lidiar con las consecuencias de las diferentes terapias que recibió hasta el momento.

“Lo peor son los efectos colaterales de los tratamientos. Los corticoides y las globulinas, aunque no funcionen a largo plazo, igual hay que ponerlas para evitar el estado de riesgo”, manifestó.

Las secuelas que mostró Denisse González

Al hablar de cómo responde su organismo a la medicación, Denisse describió fuertes dolores y otras consecuencias que fueron apareciendo durante el proceso. “Una te da dolores de cabeza al grado de que no podes abrir los ojos y la otra te da dolor en todo el cuerpo, literalmente en lugar que yo no sabía que te podían doler. Este último tratamiento está zarpado. Automáticamente te convertís en Venom. Te transformas”, subrayó.

La joven acompañó su relato mostrando los numerosos moretones que tiene en el cuerpo, una de las marcas visibles que dejó este difícil período. Mientras espera conocer cómo responde a este tercer tratamiento, deberá continuar con los controles para determinar su evolución y definir cómo seguirá el proceso.