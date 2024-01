Marina Calabró destrozó a Telefe y defendió a Cristina Pérez

Luego, sumó: "La apertura es Susana (Giménez) que nadie sabe por qué sale de unas telas hindúes, abre un cortinado muy dudoso, no sé qué tiene que ver ni con la Navidad o el Fin de Año, pero ella te abre las telas y aparece".Tras esto, Calabró apuntó contra Marley: "El segundo que aparece, polémico, es Marley. Es el segundo lugar en destaque… hizo The Challenge, el programa de las cartulinas que pasó sin pena ni gloria, hizo La Voz en el año 75, ya nadie se acuerda".

Al mismo tiempo, señaló: "Además hizo un programa que es Expedición Robinson que está freezado porque no saben si mandarlo o no al aire por la recepción del público a Marley. La verdad como criterio editorial no lo entiendo, salvo que lo hayan querido proteger y destacar, no se merece ese lugar en el spot".

"El tercer lugar del spot es para Santiago del Moro, recién tercero. El hombre éxito, el de los 30 puntos en la final de ‘Gran Hermano’, el que te viene remando todo y fue lo más visto del año desde que llegó a Telefe. ¿Qué más quieren de Santiago? Si quieren les barre el piso, digan que es un santo en la tierra, yo estaría pateando tachos", dijo Marina sobre Santiago del Moro y el éxito de "Gran Hermano", el cual hace más de un año mantiene su conducción.

Por otro lado, Calabró también hizo referencia a los planos más largos y a la aparición de Marcos Ginocchio y Julieta Poggio: "El plano más largo es el de Marley pero brinda solo ese muchacho. Nadie quiso brindar con él, solo de toda soledad, no entendí con quién brinda. Por otro lado, la niña Julieta Poggio tiene el mismo destaque que Casados con Hijos que es un inoxidable del canal", dijo.

Después, añadió: "¿Para qué ponen en el institucional al ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio? Es espectacular el pibe, pero no les quiso laburar en el GH de este año. Creo que no quiso ni pasar por la puerta de Telefe". Y, para cerrar fue cuando apareció la crítica más fuerte de Marina Calabró hacia Telefé: "Cristinita y Rodolfito, dos planos tienen y una de nuca Cristina Pérez. ¡Todo mal! Para mí quisieron invisibilizar a Cristina tiene menos planos que Julieta Poggio ¡Cristina, no te merecen!".