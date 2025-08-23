Shelly Sony se suma a la banda sonora de “Un viernes de locos” con la canción “Happy Place”

Un Viernes de Locos es la secuela de la película de 2003 con un giro multigeneracional que sigue a Tess y Anna Coleman, interpretadas por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

La historia retoma años después de que ambas atravesaran una crisis de identidad. Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras lidian con los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la realidad puede ser diferente.

La recaudación mundial de la película durante la primera semana asciende a 46,5 millones de dólares, una cifra impresionante y que se perfila como un éxito comercial tras ser la comedia número 1 en Estados Unidos durante el fin de semana.