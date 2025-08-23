Shelly Sony se suma a la banda sonora de “Un viernes de locos” con la canción “Happy Place”
La esperada secuela del clásico de culto de 2003 y reúne a las estrellas icónicas Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan más de dos décadas después.
“Un viernes de Locos”, que se estrenó en cines el 8 de agosto, promete ser una de las comedias más entretenidas del año. Es la esperada secuela del clásico de culto de 2003 y reúne a las estrellas icónicas Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan más de dos décadas después.
La banda sonora de la película incluye un tema destacado de Shelly Sony, una de las artistas más prominentes y distintivas del sello Music Brokers.
Shelly Sony disfruta experimentando con sonidos nuevos y ofreciendo su propia versión en clave reggae. A menudo se la puede encontrar tocando con General Soundbwoy y Vintage Reggae Soundsystem, dos colectivos artísticos que han influenciado en su sonido único.
En “Happy Place”, Shelly Sony se une a HAYM y Duke Chaine para crear un tema que combina ritmos de afrobeats, sintetizadores soulfull y ritmos house relajados. Cada artista aporta su propio estilo único, desde la entrega vocal suave de Shelly hasta la producción elegante de Duke Chaine y el ritmo de HAYM. El resultado es un tema que crea una atmósfera cálida y estimulante, perfecta para atardeceres de verano y pistas de baile nocturnas.
Los ritmos de afrobeats se encuentran con el house melódico que te hará sentir bien y querrás repetir.
Un Viernes de Locos es la secuela de la película de 2003 con un giro multigeneracional que sigue a Tess y Anna Coleman, interpretadas por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.
La historia retoma años después de que ambas atravesaran una crisis de identidad. Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras lidian con los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que la realidad puede ser diferente.
La recaudación mundial de la película durante la primera semana asciende a 46,5 millones de dólares, una cifra impresionante y que se perfila como un éxito comercial tras ser la comedia número 1 en Estados Unidos durante el fin de semana.
