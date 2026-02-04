Mario Pergolini aún no firmó contrato para volver a El Trece con "Otro día perdido"
Aunque el ciclo está en marcha y planea regresar en abril, el conductor todavía no rubricó su vínculo con el canal. Ya hay cambios confirmados en el equipo.
Aunque su regreso a la pantalla de El Trece está encaminado desde lo creativo y lo productivo, Mario Pergolini todavía no firmó el contrato para encabezar la nueva etapa de Otro día perdido, el programa que tiene previsto volver al aire en abril. La información fue revelada por Ángel de Brito a través de X, donde detalló que el proyecto ya fue conversado, está en plena preproducción y con buena parte del equipo definido, pero la formalidad de la firma quedará para cuando el conductor regrese de sus vacaciones.
El dato no pasa inadvertido en el mundo de la televisión, donde hasta que no hay contrato sellado todo se maneja con cautela. No se habla de conflicto ni de negociaciones trabadas, pero sí de tiempos y decisiones personales del propio Pergolini, una figura que históricamente manejó sus proyectos con fuerte autonomía. Su vuelta es una de las apuestas más importantes de El Trece para el segmento de entretenimiento nocturno, en un contexto de competencia fuerte y grillas que se reacomodan mes a mes.
Mientras se termina de ordenar la cuestión contractual, el ciclo ya muestra movimientos concretos en su estructura. Laila Roth no seguirá en esta nueva temporada del programa, una salida que marca un cambio en el equipo original. En su lugar se sumará Evelyn Botto, quien pasará a ocupar un rol estable dentro del envío. La incorporación busca refrescar el panel y sumar una personalidad con experiencia en humor, aire descontracturado y manejo de estudio, en línea con el tono que el ciclo viene construyendo.
En cambio, Agustín “Rada” Aristarán continuará al frente de la orquesta, uno de los sellos más reconocibles del formato. La presencia de música en vivo, sumada a entrevistas, actualidad, tecnología y el estilo irónico característico de Pergolini, es parte de la identidad de Otro día perdido, que en su etapa anterior logró instalar varios momentos virales y mantener conversación en redes más allá del rating.
