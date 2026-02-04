Mario Pergolini aún no firmó contrato para volver a El Trece con "Otro día perdido"

Aunque su regreso a la pantalla de El Trece está encaminado desde lo creativo y lo productivo, Mario Pergolini todavía no firmó el contrato para encabezar la nueva etapa de Otro día perdido, el programa que tiene previsto volver al aire en abril. La información fue revelada por Ángel de Brito a través de X, donde detalló que el proyecto ya fue conversado, está en plena preproducción y con buena parte del equipo definido, pero la formalidad de la firma quedará para cuando el conductor regrese de sus vacaciones.