Mario Pergolini contó qué le ofreció Cris Morena para sumarse a Floricienta: "Te doy esto si lo hacés"

Años después, Pergolini reconoce que todavía siente cierta incomodidad al verse en pantalla. "Yo, cuando lo veo, todavía me da vergüenza”, admitió entre risas.

Juan Gil Navarro recordó su salida de Floricienta

Juan gil navarro y flor bertotti floricienta

Durante otra entrevista, Juan Gil Navarro volvió a hablar de su experiencia en la ficción juvenil y reconoció que nunca se sintió completamente cómodo con el fenómeno que rodeaba a su personaje.

En diálogo con Rafa Juli para De Vuelta (América TV), el actor explicó: "Me daba vergüenza y me parecía estúpida esta idea de decir: ‘Hola, ¿qué tal? Soy el príncipe’. Me daba mucha vergüenza también salir vestido de celeste en el Gran Rex, parecía Ben Stiller".

Además, contó que distintos problemas de salud influyeron en su decisión de abandonar el proyecto. "Yo me enfermé dos veces haciendo ese programa porque claramente mi cuerpo no tenía ganas de estar ahí. Tuve una hipoglucemia seria, me agarró un médico y me dijo que la corte porque era el paso previo a la diabetes. Seguí y a los tres meses tuve una culebrilla. Fue mi cuerpo el que me dijo que haga lo que tenía ganas de hacer".

Sobre la conversación que mantuvo con Cris Morena y Gustavo Yankelevich al momento de comunicarles su decisión, recordó que la reacción no fue la esperada. "A fin de año me senté con Cris y Gustavo y les dije que les agradecía mucho pero que necesitaba hacer otra cosa, y a mis 30 me fui. No les gustó nada y me dijeron que era un desagradecido porque nadie se baja de un éxito".