Natalie Pérez contó en lo de Mario Pergolini que tiene novio: de quién se trata

Sin embargo, la historia de amor ya tenía antecedentes públicos. Meses atrás, en diálogo con Teleshow, Tomás había admitido que mantenía un vínculo incipiente con la artista, aunque sin darle demasiadas etiquetas. “Salimos un par de veces, no voy a mentir”, confesó entonces, aunque aclaró que preferían mantener todo con calma. “El tiempo dirá”, agregó, intentando esquivar el ruido mediático.

La pareja se habría conocido a través del mundo teatral, donde ambos comparten pasiones y proyectos. De hecho, según reveló el periodista Gustavo Méndez en sus redes, el acercamiento surgió a partir de un trabajo en común: la obra Las cosas maravillosas, protagonizada por Natalie. “Encontraron muchos puntos en común más allá de lo laboral. Tienen afinidades artísticas y personales muy fuertes”, explicó el cronista.

El romance entre la actriz y el joven productor ya circulaba en el ambiente, pero fue esta entrevista la que terminó de confirmar lo que muchos sospechaban. Y aunque Natalie intentó mantener su vida privada lejos del foco mediático, su espontaneidad —y una frase al pasar— terminó dejando al descubierto una historia de amor que, a juzgar por sus palabras, atraviesa un momento más que feliz.