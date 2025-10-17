Natalie Pérez contó en lo de Mario Pergolini que tiene novio: de quién se trata
La actriz confirmó su relación al aire y el conductor no pudo disimular la sorpresa. Conocé quién es el afortunado.
El clima distendido del programa Otro día perdido dio un giro inesperado cuando Natalie Pérez, sin proponérselo, terminó confirmando quién es la persona que ocupa su corazón. Mario Pergolini, fiel a su estilo filoso y curioso, fue el primero en notar que algo en sus respuestas escondía una confesión, pero ni él imaginaba que en cuestión de segundos se llevaría una primicia amorosa en vivo.
Todo comenzó cuando el conductor lanzó una pregunta inocente sobre cómo pasa sus ratos libres. “¿Qué hacés con tu tiempo de ocio?”, le consultó, casi esperando una respuesta de rutina. Pero la actriz sorprendió con su sinceridad. “Comunicaciones, veo películas, como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y con La Sombra también juego”, respondió entre risas, usando el apodo con el que Pergolini había bautizado en clave a su pareja.
El detalle no pasó desapercibido. “Te noto como medio enamorada”, comentó Mario, entre la intriga y la complicidad. Fue entonces cuando Natalie dejó caer la frase que reveló todo: “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido, esta cartera. Mi suegra es La Flaca Escopeta”. La reacción en el estudio fue inmediata. Laila Roth, perspicaz, no tardó en hacer la conexión: “Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”. Pergolini, totalmente desconcertado, apenas atinó a exclamar: “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, acabo de caer quién es el novio entonces”.
La confesión cayó como una bomba. El nombre detrás de La Sombra resultó ser Tomás Rottemberg, hijo de la reconocida actriz Linda Peretz —recordada por su personaje La Flaca Escopeta— y del prestigioso productor teatral Carlos Rottemberg. Así, lo que hasta ese momento era apenas un rumor de pasillos, quedó confirmado al aire con la naturalidad de una charla espontánea.
Sin embargo, la historia de amor ya tenía antecedentes públicos. Meses atrás, en diálogo con Teleshow, Tomás había admitido que mantenía un vínculo incipiente con la artista, aunque sin darle demasiadas etiquetas. “Salimos un par de veces, no voy a mentir”, confesó entonces, aunque aclaró que preferían mantener todo con calma. “El tiempo dirá”, agregó, intentando esquivar el ruido mediático.
La pareja se habría conocido a través del mundo teatral, donde ambos comparten pasiones y proyectos. De hecho, según reveló el periodista Gustavo Méndez en sus redes, el acercamiento surgió a partir de un trabajo en común: la obra Las cosas maravillosas, protagonizada por Natalie. “Encontraron muchos puntos en común más allá de lo laboral. Tienen afinidades artísticas y personales muy fuertes”, explicó el cronista.
El romance entre la actriz y el joven productor ya circulaba en el ambiente, pero fue esta entrevista la que terminó de confirmar lo que muchos sospechaban. Y aunque Natalie intentó mantener su vida privada lejos del foco mediático, su espontaneidad —y una frase al pasar— terminó dejando al descubierto una historia de amor que, a juzgar por sus palabras, atraviesa un momento más que feliz.
