GTA VI debutó en Metacritic con un puntaje récod tras las primeras crítica
A horas del estreno del GTA VI, el título de Rockstar Games cosechó una calificación promedio de 99 sobre 100 y recibió el sello de juego imprescindible.
El lanzamiento de GTA VI ya genera un impacto histórico en la industria de los videojuegos antes de su llegada oficial a las tiendas. Según los registros publicados en Metacritic, la esperada producción de Rockstar Games debutó con un puntaje promedio de 99 sobre 100 basado en las primeras 146 reseñas de la crítica especializada.
El puntaje histórico de GTA VI y el sello de aclamación universal
Con este debut en el reconocido agregador internacional de calificaciones, Grand Theft Auto VI alcanzó la categoría máxima de "Universal Acclaim" (aclamación universal) y obtuvo de manera inmediata la insignia "Must-Play" (juego imprescindible), un reconocimiento reservado únicamente para los títulos que superan los 90 puntos con un amplio volumen de análisis profesionales.
Este rendimiento posiciona a la nueva aventura ambientada en el estado de Leónida en lo más alto de los rankings históricos del sector, igualando las marcas más elevadas registradas en la plataforma desde su creación.
Cuándo sale oficialmente en consolas y cómo jugarlo
El estreno comercial de GTA VI está programado para este jueves 19 de noviembre de 2026 en consolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series X|S), bajo un esquema de desbloqueo regional escalonado a la medianoche de cada país.
- Predescarga habilitada: los usuarios que reservaron el título en formato digital ya pueden descargar los 212 GB necesarios para iniciar la partida desde el primer minuto.
- Acceso anticipado por huso horario: debido al lanzamiento escalonado por regiones, quienes apliquen el truco de Nueva Zelanda para jugar GTA VI antes en Argentina pueden acceder al título hasta 16 horas antes de la medianoche local.
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