Mario Pergolini y un pase de factura inesperado a Lali Espósito y otros artistas en "Otro día perdido"
Durante la última emisión de su programa, Pergolini apuntó contra Lali y, además, incluyó a Catriel y Paco Amoroso. Los detalles.
Tras haber gozado de una jornada de descanso debido a la transmisión del encuentro futbolístico del combinado nacional, Mario Pergolini retomó este miércoles las salidas al aire de su ciclo "Otro Día Perdido" (El Trece). El regreso a la actividad coincidió además con la vuelta de Agustín “Rada” Aristarán al panel, una oportunidad ideal que el emblemático conductor radiofónico y televisivo no dejó pasar para pasarle factura de manera pública a Lali Espósito y a otros referentes de la escena musical contemporánea.
La secuencia se inició en el momento en que el presentador manifestó su gratitud hacia las autoridades jerárquicas de eltrece por haberle otorgado el día libre anterior. A partir de allí, la libre asociación de temáticas entre el animador y sus compañeros de mesa decantó en la confirmación de que durante esta emisión no se registrarían visitas en el estudio, en vista de que las leyendas del rock local Pedro Aznar y David Lebón se habían presentado recientemente para brindar un show musical en directo.
“Nos podrían haber puesto (…) y entonces tendríamos que haber invitado a uno de esos que teníamos por compromiso, total no lo veía nadie”, lanzó Pergolini con su característico tono irónico, revelando acto seguido que posee una extensa nómina de figuras a las que prefiere mantener lejos de sus micrófonos.
En pleno descargo, el empresario de medios buscó desmarcarse de la coordinación de la agenda de visitas y detalló las situaciones incómodas que le toca experimentar de forma periódica en los eventos sociales.
“A mí me pasa muchas veces que me encuentro muchas veces al famoso ‘garronero’ que me dice ‘¿cuándo me van a invitar a tu programa?’ y yo no tengo anda que ver ahí. Yo me entero a la mañana, cuando me dicen ‘Hoy está tal’”, se defendió de manera tajante para deslindar responsabilidades sobre el armado del aire.
Al escuchar este planteo, su compañera de equipo Evelyn Botto introdujo un elemento de discusión que encendió las alarmas en el estudio.
“Hace un tiempito me dijeron ‘Yo quiero ir al programa de Mario, pero me dijeron que me bajó’”, expuso la columnista, obteniendo una inmediata desmentida por parte del conductor. “Yo los veo venir que me preguntan cuándo los voy a invitar a mi programa, y me dicen ‘¿Te enteraste que estrenamos?’”, insistió Pergolini respecto del accionar de ciertas personalidades.
Frente a esa insistencia de los famosos por conseguir pantalla para promocionar sus respectivos lanzamientos, el exconductor de "Caiga Quien Caiga" detalló, entre risas, las sutiles maniobras evasivas que suele poner en práctica: “Yo les digo que está todo tomado y me voy yendo, pero no me creen”. No obstante, el núcleo de su fastidio se concentró en aquellos personajes de renombre a los que él mismo intenta convencer para que asistan a sus proyectos. “Y después están los que quiero invitar a los que les cuento que volví a la tele (…) y les cuento todo. (…) Y no me dan el pie para decirles que vengan, y me dicen que no van a la tele”, destapó molesto.
El tramo de mayor voltaje del monólogo se produjo cuando el conductor expuso la contradicción que evidencian muchos de estos artistas locales, quienes rechazan sistemáticamente los espacios de la pantalla argentina pero modifican rotundamente su postura cuando pisan suelo europeo.
“Lo curioso es que muchos de esos, después los veo en la televisión de española. Los vemos en esos dos programitas que ven allá, ¿eh?”, disparó con acidez, haciendo una indisimulable alusión a los masivos shows ibéricos "El Hormiguero" y "La Revuelta".
Para que no quedaran dudas respecto de la identidad de los destinatarios de su enfado, el presentador recurrió a un acting humorístico emulando un ataque de tos. Entre dientes y con una sonrisa socarrona, Pergolini soltó de manera directa: “¿Eh Lali?”, una chicana directa hacia la exprotagonista de "Casi Ángeles" a la que de forma inmediata sumó también los nombres de la dupla urbana integrada por CA7RIEL & Paco Amoroso.
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