Mario Pergolini y un pase de factura inesperado a Lali Espósito y otros artistas en "Otro día perdido"

pergolini lali

Al escuchar este planteo, su compañera de equipo Evelyn Botto introdujo un elemento de discusión que encendió las alarmas en el estudio.

“Hace un tiempito me dijeron ‘Yo quiero ir al programa de Mario, pero me dijeron que me bajó’”, expuso la columnista, obteniendo una inmediata desmentida por parte del conductor. “Yo los veo venir que me preguntan cuándo los voy a invitar a mi programa, y me dicen ‘¿Te enteraste que estrenamos?’”, insistió Pergolini respecto del accionar de ciertas personalidades.

Frente a esa insistencia de los famosos por conseguir pantalla para promocionar sus respectivos lanzamientos, el exconductor de "Caiga Quien Caiga" detalló, entre risas, las sutiles maniobras evasivas que suele poner en práctica: “Yo les digo que está todo tomado y me voy yendo, pero no me creen”. No obstante, el núcleo de su fastidio se concentró en aquellos personajes de renombre a los que él mismo intenta convencer para que asistan a sus proyectos. “Y después están los que quiero invitar a los que les cuento que volví a la tele (…) y les cuento todo. (…) Y no me dan el pie para decirles que vengan, y me dicen que no van a la tele”, destapó molesto.

El tramo de mayor voltaje del monólogo se produjo cuando el conductor expuso la contradicción que evidencian muchos de estos artistas locales, quienes rechazan sistemáticamente los espacios de la pantalla argentina pero modifican rotundamente su postura cuando pisan suelo europeo.

“Lo curioso es que muchos de esos, después los veo en la televisión de española. Los vemos en esos dos programitas que ven allá, ¿eh?”, disparó con acidez, haciendo una indisimulable alusión a los masivos shows ibéricos "El Hormiguero" y "La Revuelta".

Para que no quedaran dudas respecto de la identidad de los destinatarios de su enfado, el presentador recurrió a un acting humorístico emulando un ataque de tos. Entre dientes y con una sonrisa socarrona, Pergolini soltó de manera directa: “¿Eh Lali?”, una chicana directa hacia la exprotagonista de "Casi Ángeles" a la que de forma inmediata sumó también los nombres de la dupla urbana integrada por CA7RIEL & Paco Amoroso.