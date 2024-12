Marixa Balli habló del mal momento que tuvo que vivir por culpa de L-Gante: "Le dije al policía que..."

“El otro día cuando yo salgo, él venía a cantar a una fiesta, y cuando vuelvo veo la camioneta, me di cuenta que era la camioneta de Elián porque es súper conocida, me siento y veo que no va a salir”, comenzó contando la angelita.

Acto seguido, reveló que recibió ayuda de unos empleados de un kiosco de la cuadra pero que no estaban pudiendo contactar al cantante. "No había forma, decían que no lo podían interrumpir, que está en un lugar que no podían pasar. Estuve una hora diez”, detalló.

Por último, comentó que todo se resolvió de la manera menos pensada y cerró: “Entre al canal, le dije al policía por favor ayúdame que me voy a quedar acá a dormir. Sale el policía, y en eso cruza L-Gante a correrlo él. ¿No tiene tantos asistentes que cruzó él a sacar la camioneta?”.

l-gante L-Gante

Mauro Icardi, envuelto en una fuerte polémica por un mensaje racista hacia L-Gante

La relación entre Mauro Icardi, Wanda Nara y L-Gante suma un nuevo episodio, esta vez protagonizado por un polémico mensaje que salió a la luz en el marco de la disputa judicial entre la mediática pareja. En unos chats presentados por Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, el futbolista habría hecho un comentario racista hacia el cantante de cumbia 420.

“Estos chats forman parte del expediente. Son pruebas que presenta Ana Rosenfeld, y en ellas se expone cómo Icardi se refiere a Wanda y la relación con L-Gante”, explicó el periodista Guido Záffora en el programa Intrusos.

El mensaje en cuestión, que generó indignación en redes sociales, dice lo siguiente: “¡Caradura! Me da risa. 8.30 de la mañana volviste para ir a verte con el negro de mierda de L-Gante. Después te lamentás. ¿O a tu mamá qué excusa le vas a vender ahora? ¿Que estoy enfermo? ¿Que no te dejo dormir? A la pobre enfermita”.

El impacto del comentario en la opinión pública

Tras la divulgación del mensaje, la frase "negro de mierda" utilizada por Icardi hacia L-Gante fue duramente criticado por usuarios en redes sociales, quienes calificaron el comentario de clasista y discriminatorio.

Mientras tanto, ni Wanda Nara ni L-Gante han emitido declaraciones oficiales sobre el contenido del chat. Sin embargo, este episodio reaviva las tensiones en un triángulo mediático que parece no tener fin, ahora con un nuevo foco en temas de racismo y discriminación. Por su parte, Mauro Icardi tampoco se expresó públicamente sobre el tema, aunque su entorno cercano asegura que buscará evitar la escalada mediática y enfocarse en su carrera futbolística.

lgante icardi.jpg