Marixa Balli tuvo un ataque de furia contra otra famosa: "Qué te pasa, la con..."

Según contó, la tensión comenzó en un vuelo compartido entre Balli y esta figura. "Íbamos tipo un charter, y una grita: ‘Si me hubieran avisado quién viajaba, no viajaba. A ver si nos pasa algo, una cosa así’”. Ese comentario desató la furia de Marixa, quien no dudó en enfrentarse. “Yo me levanté, en el medio del vuelo, y le digo: ‘¿Qué te pasa la con… de tu hermana? ¿Qué te pasa insegura? Pero, qué te pasa, por qué no te tiras directamente’”.

Marixa Balli

La curiosidad del público y de Cirio creció al escuchar la historia. Cuando el streamer le pidió que le susurrara el nombre, Balli accedió. Sin embargo, Pepe Ochoa capturó el momento en video y expuso la revelación en redes: la famosa en cuestión era Panam.

Cirio no pudo evitar reaccionar con asombro: “Nooo, yo pensé que era buena leche”. Mientras que Marixa cerró con su característico tono directo: “Pero le va bien. Viste que a los conchu… a veces les va bien”.

El cruce reavivó la atención sobre esta vieja disputa, dejando en claro que, pese al paso del tiempo, las heridas no han sanado del todo.