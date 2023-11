Marixa Balli apuntó contra Lourdes Sánchez: "Un poquito de respeto"

Sanchez se comunicó con la panelista de LAM para acercarle la propuesta y, a pesar de que estaba todo bien, de un día para el otro "la limpió" y cambió de personaje.

lourdes, fatima y Yanina.jpg

"Ella dice que vos no querías ir al piso", acotó Yanina Latorre, tras lo cual Marixa Balli estalló: "No mientas, Lourdes. Estoy atragantada con lo que hiciste, un poquito de respeto. Me hubieses dicho 'Marixa, como Yanina se bajó con Romina, la prefiero a ella' y listo. Pero la educación ante todo. Porque yo antes que artista y que todo, soy una persona educada y respetuosa con el otro".

