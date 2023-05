Marixa Balli quiere recuperar un perrito robado: una granada falsa en la casa del sospechoso

La policía se dirigió al domicilio de la persona que supuestamente le habría robado el caniche a Marixa, y en el lugar, realizaron un gran despliegue con motivo de la falsa granada. Sin embargo, la brigada debió actuar y cortar la calle a modo de prevención.

El video en el que conoció a Rodrigo

La exbailarina fue entrevistada en el programa de Jujuy Jiménez de República Z y recordó un detalle que pocos sabían del romance con el ídolo cuartetero.

"Lo que yo siempre digo, por ejemplo, que él se ve que se enamora cuando me ve en la tele. Y le dice a su grupo, a su equipo, 'yo quiero a esa chica.' Yo era la mina del momento", comenzó Marixa. asegurando que en ese entonces "no estaba en la onda de la movida tropical".

En ese momento, Balli contó que ella no tenía interés, pero para no quedar mal cerraron con su manager en que pedirían mucho dinero para que no pudieran contratarla y ella librarse del compromiso. Sin embargo, Rodrigo estaba muy interesado y no iba a dejar que la oportunidad se le escapara.

"Aceptaron. Está dispuesto a pagar lo que sea. La discográfica va a pagar una parte y él va a pagar otra", siguió Marixa en su relato y fue ahí que dio un dato revelador: "Beatriz (Olave, la mamá de Rodrigo), se ve que sabía que era un capricho de Rodrigo y que vio algo... ¿Qué hizo? Ella tenía muchas joyas, fue y las empeñó y consigue el dinero restante. Después, cuando me pongo de novia, la conozco en una comida que yo estaba muy nerviosa y me dice: 'Te voy a contar algo Marisa, yo empeñé joyas para pagar tu video'. Salí muy cara", cerró la panelista.