Marixa Balli y Guillermo Coppola se enfrentaron en vivo: qué pasó

Y prosiguió: “Daniel, cuando ve la situación, ve al colectivero y tiene una reacción que yo no hubiese tenido. Le preguntamos qué pasó, cómo salió así, salió no sé si de contramano pero fue sin luces de un lugar insólito. Daniel le pegó y tuvo una causa. Llega una ambulancia a buscarme a mi. Yo no me voy, no me escapo. Fernanda queda con Daniel y con Barbarita, que la llevan a su casa. Fernanda dolorida del cuello y de la frente. La ambulancia me lleva a mi solo, a la Clínica del Sol, de la calle Coronel Díaz. Ella se preocupaba más por mi que por ella, porque yo tenía toda la cara ensangrentada. Tenía el ojo tapado”.

“Daniel y Barbarita acompañan a Fernanda a su departamento en la calle Dorrego, antes de tener un duplex en la calle de Chenault. Es decir, a ella la lleva un matrimonio amigo, muy amigo, que hoy inclusive los llamé para ratificar esto que estoy diciendo. Cuando Fernanda se despierta al otro día, yo me voy a la clínica, me asisten, me cosen la ceja, me hacen los controles que corresponden. El otro día está a la prensa a la mañana, me fueron a buscar por el accidente. Vino la policía, labró un acta, el chofer golpeado... Al otro día, Fernanda va a la mañana al hospital Italiano, le ponen un cuello ortopédico, le sacan las placas que le tienen que sacar porque le había salido un huevo en la frente. No estuvo enyesada de las manos, no tuvo las piernas enyesadas y no hubo que darle de comer. Si hubiese sido una fuente, no estoy diciendo esto. Pero le tuvieron que dar de comer. Y como Sandra (Callejón, hermana de María Fernanda) estaba muy ocupada, vino Marixa a darle de comer”, dijo el invitado, lo que le dio el pie para intervenir a Balli en el relato, lo que provocó un duro ida y vuelta.

Marixa: -Sí, y la limpié cuando tuvo que hacer sus necesidades en el Italiano. Y estaba enyesada...

Coppola: -No...

Marixa: -Bueno, vos no fuiste al Italiano.

Coppola: -A los dos días estaba en Coconor, nosotros jugando a la pelota y ella con un cuello ortopédico...

Marixa: -Sí, cuello ortopédico, un huevo acá y enyesada, brazos y pierna. Le tuve que dar de comer y limpiar.

Coppola: -Por favor, es una fantasía tremenda lo que estoy escuchando.

Marixa: -Está bien, estoy loca...

Coppola: -Es una serie ficcionada lo que estás diciendo,

Marixa: -Será la ficción... sí, totalmente. Yo estuve en el italiano haciendo todo eso, no es una ficción, fue una realidad. Lo que ustedes después habrán arreglado o habrán arreglado, es un tema de Fernanda y tuyo.

Coppola: -Si hubiese quedado enyesada de piernas y brazos, lo hubiese dicho. No hubo yeso en ningún lado.