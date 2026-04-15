Las lluvias que azotan al AMBA provocaron inundaciones y cortes de luz: cuáles son la zonas más afectadas
Distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires se vieron afectadas por las fuertes lluvias de este miércoles. Hasta cuándo seguirá el mal tiempo.
La tormenta que afectó este miércoles en la madrugada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provocó inundaciones y anegamientos en múltiples barrios y localidades, generando serios inconvenientes en el tránsito y el suministro eléctrico.
En la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se acumuló un aproximado de 160 milímetros de agua en apenas tres horas, una cifra que superó el promedio habitual para todo el mes de abril. En Palermo y Belgrano, la cantidad de agua caída en ese breve lapso fue mayor que la esperada para el mes completo.
En Palermo, en el cruce de la avenida Del Libertador y Ortiz de Ocampo, por ejemplo, el agua acumulada llegaba hasta la vereda. Un hombre que descendió de un colectivo en esa zona de Palermo se quitó las zapatillas para caminar por el lugar. Escenas similares de lugares anegados se veían en la avenida Alcorta a la altura de los Bosques de Palermo y en los alrededores del Planetario, según pudo saber este diario.
Barracas, zona sur de la Capital Federal, es uno de los barrios más afectados, donde el agua cubrió por completo las calles.
En el barrio de Balvanera, en el cruce de las avenidas Corrientes y Pueyrredón registró un corte total de energía eléctrica, afectando a comercios y residentes de la zona en una de las esquinas más concurridas de la ciudad. En tanto, en varias zonas de la Avenida Libertador hay anegamientos.
Usuarios de la línea D del subte se quejaban por los pasillos anegados que había en ese ramal. “No puede ser que esté todo inundado si viven cerrando por obras de renovación”, denunciaron.
En la Provincia, Avellaneda es una de las zonas complicadas, con calles anegadas que dificultan la circulación. La Av. Hipólito Yrigoyen en ambos sentidos está con agua y demoras.
La circulación de autos y camiones provoca un oleaje y constante movimiento que obliga a los ciudadanos a moverse con precaución. Dock Sud y Temperley en la misma situación.
En la autopista del oeste a la altura de El Palomar, precisamente en el kilómetro 2010 sentido a la Capital Federal, tres vehículos protagonizaron un choque múltiple. Afortunadamente, no hubo heridos.
Además, el ingreso al puente Pueyrredón, uno de los accesos principales entre Avellaneda y la Capital Federal, se encuentra completamente inundado, lo que complica el desplazamiento tanto de vehículos particulares como del transporte público. Incluso se registró un choque y un vuelco en Avenida General Paz y Panamericana, producto del asfalto resbaladizo por las lluvias.
Cómo sigue el tiempo en el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la persistencia de lluvias intensas en la región, ya que el AMBA se encuentra bajo alerta amarilla por fuertes lluvias.
Las mismas continuarán durante todo el día y se esperan mayores caudales de agua durante esta mañana y en la noche, donde el pronóstico refieren a lluvias fuertes.
El organismo climatológico recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas históricamente vulnerables a los anegamientos. Las autoridades instaron a extremar precauciones ante posibles crecidas de arroyos y desbordes en zonas ribereñas.
Las precipitaciones continuarán el jueves con menor intensidad. Y volverán durante el fin de semana, específicamente el domingo y con chaparrones.
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