“El Eternauta” tendrá segunda temporada en Netflix: el fenómeno argentino que conquistó al mundo sigue su historia
Tras el éxito arrollador de su primera entrega, la serie protagonizada por Ricardo Darín confirmó su continuidad.
La vuelta de El Eternauta ya no es una especulación: la segunda temporada está en marcha y se posiciona como uno de los regresos más esperados de Netflix. Luego del fuerte impacto que generó su estreno, la producción argentina se prepara para expandir su historia y responder a las incógnitas que dejó abiertas.
El éxito de la serie no fue casual. Desde su lanzamiento, logró meterse entre los contenidos más vistos a nivel global dentro de Netflix, sorprendiendo incluso a referentes de la industria. Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa desde Argentina terminó consolidándose como un producto con alcance internacional y una identidad muy marcada.
Estrenada en 2025, la primera temporada significó un punto de inflexión para la ficción nacional. No solo captó la atención del público local, sino que también logró posicionarse en rankings internacionales, reafirmando su impacto más allá de las fronteras.
La historia retoma la icónica obra de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, con una adaptación contemporánea que respeta el espíritu original. En ese universo, la ciencia ficción se entrelaza con una fuerte dimensión social y política.
Uno de los elementos más destacados es su mirada colectiva: lejos del clásico héroe individual, la narrativa pone el foco en un grupo que resiste unido frente a una amenaza desconocida. Esa perspectiva, llevada al lenguaje audiovisual por el director Bruno Stagnaro, logró conectar con una audiencia actual que encontró en la serie algo más profundo que el mero entretenimiento.
Aunque gran parte de los detalles sobre la nueva entrega se mantienen en reserva, la continuidad ya es un hecho. Actualmente, la segunda temporada se encuentra en etapa de preproducción y todo indica que el rodaje comenzará en breve.
Si bien aún no se conoce una fecha de estreno. Se estima que su lanzamiento será en 2027, pero no hay seguridad de que se cumpla ese plazo.
El propio Darín dio algunas pistas sobre el avance del proyecto: aseguró que “se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo”. Desde el equipo de producción, en la misma línea, adelantaron que las grabaciones iniciarán próximamente, alimentando aún más la expectativa de los fanáticos.
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