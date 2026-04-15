“El Eternauta” tendrá segunda temporada en Netflix: el fenómeno argentino que conquistó al mundo sigue su historia

Aunque gran parte de los detalles sobre la nueva entrega se mantienen en reserva, la continuidad ya es un hecho. Actualmente, la segunda temporada se encuentra en etapa de preproducción y todo indica que el rodaje comenzará en breve.

Si bien aún no se conoce una fecha de estreno. Se estima que su lanzamiento será en 2027, pero no hay seguridad de que se cumpla ese plazo.

El propio Darín dio algunas pistas sobre el avance del proyecto: aseguró que “se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo”. Desde el equipo de producción, en la misma línea, adelantaron que las grabaciones iniciarán próximamente, alimentando aún más la expectativa de los fanáticos.