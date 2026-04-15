"No está en condiciones": la inusitada razón por la que Solange Abraham no entró a La Casa de los Famosos

De esta manera, el intercambio internacional quedó momentáneamente incompleto. Mientras Fabio ya empezó a integrarse al juego en Argentina, resta definir cuándo Solange podrá finalmente ingresar al reality mexicano.

Por ahora, desde la producción remarcan que se trata solo de una postergación y que, una vez recuperada, la participante viajará para sumarse a la experiencia, en lo que promete ser un nuevo capítulo dentro de esta dinámica entre países