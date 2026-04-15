"No está en condiciones": la inusitada razón por la que Solange Abraham no entró a La Casa de los Famosos
Desde la producción explicaron los motivos por los que la argentina no pudo completar el intercambio.
La casa de Gran Hermano sumó un nuevo jugador con la llegada de Fabio Agostini, quien ingresó en el marco de un intercambio internacional. Sin embargo, la dinámica no se completó tal como estaba prevista, ya que Solange Abraham no pudo concretar su ingreso a La Casa de los Famosos en México.
Mientras el influencer español ya convive con los participantes en Argentina, la situación de Solange generó incertidumbre. Fue el propio conductor del ciclo quien se encargó de comunicar lo ocurrido y llevar tranquilidad tanto a los jugadores como al público.
“Informarles que ella no se siente en condiciones, en condiciones de entrar esta noche a la casa en este momento y compartir con ustedes", comenzó diciendo y causó sorpresa en la audiencia y jugadores.
Y, agregó: "Así es que el ingreso va a suceder en las próximas horas, eso es un hecho, por supuesto que es un hecho, pero en este momento la prioridad es su salud, es su bienestar, se tiene que recuperar de este viaje largo y de cómo lo ha impactado y luego lo dará todo ahí con ustedes dentro de la casa cuando esté totalmente recuperada”, explicó.
Además, sumó una frase que buscó distender el momento: “Así es que, pues bueno, el sol, ya saben ustedes, ¿no? Se hace esperar como cada noche a que amanezca”, cerró, haciendo alusión al nombre de la participante.
De esta manera, el intercambio internacional quedó momentáneamente incompleto. Mientras Fabio ya empezó a integrarse al juego en Argentina, resta definir cuándo Solange podrá finalmente ingresar al reality mexicano.
Por ahora, desde la producción remarcan que se trata solo de una postergación y que, una vez recuperada, la participante viajará para sumarse a la experiencia, en lo que promete ser un nuevo capítulo dentro de esta dinámica entre países
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