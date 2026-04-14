De cuánto hubiera sido la inflación de marzo con el IPC del INDEC actualizado
Un informe reveló que la inflación de marzo habría sido del 3,65% si el Gobierno no frenaba la actualización del índice. Fuerte alerta económica.
El último dato oficial marcó un 3,4%, pero la inflación real de marzo habría sido aún mayor. Según un informe de la consultora Equilibra, si el Gobierno hubiera aplicado el índice de precios actualizado que estaba previsto para este año, la cifra habría trepado al 3,65%.
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La polémica en torno al IPC del INDEC
La medición tradicional que informó el Gobierno arrojó un aumento mensual del 3,4%, pero la historia cambia radicalmente al observar los nuevos ponderadores basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017/18. La actualización de esta metodología (que iba a entrar en vigencia en enero de este año pero fue suspendida) otorgaba mayor peso a rubros que sufrieron fuertes tarifazos, como los servicios, los combustibles y la educación privada.
"La inflación mensual habría sido 3,65%, acumulando 9,7% en el primer trimestre. ¿La razón principal? Educación y nafta pesan 3 puntos porcentuales más en el IPC actualizado y este mes impulsaron los precios", detallaron desde la consultora Equilibra.
Alerta por el impacto en el Presupuesto 2026
Esta repentina suspensión metodológica generó fuertes repercusiones. La periodista especializada Rosalía Costantino apuntó directamente contra la gestión oficial en sus redes sociales, denunciando que el Gobierno intervino el organismo estadístico para evitar que el índice final reflejara con exactitud el duro golpe al bolsillo.
A su vez, la comunicadora advirtió sobre las gravísimas consecuencias que este complejo escenario inflacionario traerá en las arcas públicas a corto plazo. "En 3 meses ya se comió toda la inflación proyectada para 2026. Se viene un ajuste muy grande en todos los gastos del Estado porque el Presupuesto preveía crecimientos del 5% sobre una inflación del 10%. Claramente quedó viejo", sentenció.
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