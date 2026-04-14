De cuánto hubiera sido la inflación de marzo con el IPC del INDEC actualizado

La polémica en torno al IPC del INDEC

La medición tradicional que informó el Gobierno arrojó un aumento mensual del 3,4%, pero la historia cambia radicalmente al observar los nuevos ponderadores basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017/18. La actualización de esta metodología (que iba a entrar en vigencia en enero de este año pero fue suspendida) otorgaba mayor peso a rubros que sufrieron fuertes tarifazos, como los servicios, los combustibles y la educación privada.