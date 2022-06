El divertido y original regalo de Tortonese a Marley por su cumpleaños

Captura de pantalla 2022-06-01 a las 10.30.58 p.m..png

Apenas le dio ese regalo, le aclaró Tortenes: "ese regalo es de parte de Mirko que me llamó y me aclaró que no le daban un peso para hacerle un regalo".

Y luego le dio la segunda remera: "Esta es de mi parte".

Captura de pantalla 2022-06-01 a las 10.33.07 p.m..png

"Debe ser con tu cara", le dijo Marley a Tortonese, el actor que se se luce de jueves a domingos en la versión libre de “Vassa”, de Máximo Gorki, dirigida por Felicitas Kamien, en el Teatro Regio. Y acertó.

image.png

Para no quedar atrás Lizy Tagliani también le hizo un regalo a Marley, una servilleta del restaurante, lo que desató las risas de todos los presentes.

El video que subió Marley