Martita Fort, furiosa tras el descargo de su ahora exnovio: "No soy alcohólica"
La reconocida hija de Ricardo Fort realizó un extenso posteo en redes sociales luego de que Juan Manuel Ramírez diera su versión de la ruptura.
Tras la polémica desatada por su separación y las declaraciones mediáticas de su expareja, Martita Fort decidió romper el silencio a través de un extenso y contundente comunicado en sus redes sociales. Si bien comenzó haciendo una autocrítica por haber expuesto cuestiones íntimas de la pareja, la hija de Ricardo Fort apuntó con dureza contra las versiones que circularon sobre su estilo de vida, desmintiendo categóricamente tener problemas de adicciones o llevar una rutina descontrolada.
"Estuve mal en hablar públicamente de su inseguridad y él utilizó a la prensa para dar su versión", arrancó escribiendo la joven influencer, quien explicó que decidió salir a aclarar la situación luego de que se instalaran rumores infundados sobre una supuesta "doble vida" tras revelar que no había podido viajar a Uruguay.
Martita Fort desmintió tener adicciones y defendió su rutina laboral
Uno de los puntos más fuertes del descargo estuvo centrado en refutar las acusaciones sobre el consumo de alcohol y drogas. "No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca", aseguró de manera tajante, aclarando que, si bien al comienzo de la relación bebía para "abrirse", luego dejó de hacerlo.
En la misma línea, fue categórica respecto a los estupefacientes: "No me drogo".
Asimismo, Martita salió al cruce de los prejuicios asociados a su apellido y situación económica, remarcando su compromiso con el trabajo y su vida cotidiana alejada de los excesos: "Quizás ustedes piensan que por tener plata no trabajo, pero tengo una agenda tan ocupada que en mis momentos libres prefiero descansar y no salgo desde mayo", sostuvo.
Por otro lado, explicó que si dormía poco cuando estaba con su ex era porque él la acompañaba a cumplir con sus compromisos laborales y luego aprovechaban el tiempo libre para verse. "Soy una persona aplicada y me extraña viniendo de alguien que sabía lo que trabajaba", lanzó.
También recordó que reorganizó su calendario profesional para poder estar presente en la relación: "Tenía contratos que cumplir que me ocupaban muchas veces sábado y domingo inclusive. Hasta que dejé de hacer esos trabajos para sobrellevarme los días en la semana para poder estar libre para él y poder viajar".
El intento por adaptarse y el pedido de disculpas
En otro tramo de su mensaje, Fort reveló las charlas privadas que mantenía con su expareja para intentar derribar los prejuicios sobre su origen social y demostrarle que podía compartir planes sencillos. "¿Saben la frase que más utilizaba con él? 'No me etiquetes por venir de donde vengo'", relató, detallando que cambió las salidas a restaurantes por tardes de mates en la plaza, cenas caseras cocinadas por ella o juegos de mesa en familia para adecuarse a los gustos y posibilidades de él.
"Entonces no, no soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar", sentenció con firmeza, reivindicando su rol en el vínculo: "Soy responsable y laburadora. Y por suerte, sé que más allá del enojo no puede refutar lo atenta que fui, lo que lo quise y lo que trabajo".
Hacia el final del comunicado, Martita bajó el tono del conflicto, pidió disculpas por haber iniciado la exposición pública del tema y atribuyó el desgaste de la pareja a cuestiones logísticas y de diálogo. "Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia", concluyó.
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