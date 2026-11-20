Por otro lado, explicó que si dormía poco cuando estaba con su ex era porque él la acompañaba a cumplir con sus compromisos laborales y luego aprovechaban el tiempo libre para verse. "Soy una persona aplicada y me extraña viniendo de alguien que sabía lo que trabajaba", lanzó.

También recordó que reorganizó su calendario profesional para poder estar presente en la relación: "Tenía contratos que cumplir que me ocupaban muchas veces sábado y domingo inclusive. Hasta que dejé de hacer esos trabajos para sobrellevarme los días en la semana para poder estar libre para él y poder viajar".

El intento por adaptarse y el pedido de disculpas

En otro tramo de su mensaje, Fort reveló las charlas privadas que mantenía con su expareja para intentar derribar los prejuicios sobre su origen social y demostrarle que podía compartir planes sencillos. "¿Saben la frase que más utilizaba con él? 'No me etiquetes por venir de donde vengo'", relató, detallando que cambió las salidas a restaurantes por tardes de mates en la plaza, cenas caseras cocinadas por ella o juegos de mesa en familia para adecuarse a los gustos y posibilidades de él.

"Entonces no, no soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar", sentenció con firmeza, reivindicando su rol en el vínculo: "Soy responsable y laburadora. Y por suerte, sé que más allá del enojo no puede refutar lo atenta que fui, lo que lo quise y lo que trabajo".

Hacia el final del comunicado, Martita bajó el tono del conflicto, pidió disculpas por haber iniciado la exposición pública del tema y atribuyó el desgaste de la pareja a cuestiones logísticas y de diálogo. "Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia", concluyó.