Martín Bossi se metió con el meme del mes: hizo de Julio Iglesias

En el inicio de julio, los memes con la imagen de Julio Iglesias volvieron a inundar las redes sociales. Martín Bossi se unió a la tendencia imitando al popular cantante español. El imitador inició: "no quiero ser meme. Me rehúso absolutamente a ser meme. Es una situación angustiante que estoy viviendo hace años. Después de una carrera maravillosa, he cantado con todos, con Frank Sinatra, con Tony Benett, con todos".