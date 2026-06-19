Martín Cirio cruzó a Nico Occhiato por echar al equipo de Flor Peña: "Para que Messi no lo..."

Para Cirio, la situación no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad individual, sino también desde la lógica colectiva de trabajo que caracteriza a los proyectos de streaming. “Es su equipo, es como si en las buenas fuesen el mejor equipo del mundo y en las malas, que son estas, no digo que toca bancar, pero obvio que en un contexto como este dejar sin trabajo a la gente...”, expresó.

El streamer aclaró que no está en contra de la aplicación de sanciones cuando se produce un error de semejante magnitud, aunque consideró que las consecuencias laborales no deberían constituir la primera respuesta. “Entiendo que tiene que haber una sanción, pero no debería ser dejar sin trabajo a alguien”, sostuvo.

En esa misma línea, planteó que los tropiezos dentro de un medio o una plataforma pueden funcionar como instancias de aprendizaje y revisión de procedimientos. Según su mirada, las crisis también permiten detectar falencias, corregir mecanismos internos y fortalecer los controles para evitar nuevos errores.

“Pienso que no, es algo de lo que hay que aprender y esos productores o la persona que haya hecho esto va a chequear todo 70 millones de veces”, señaló con una mezcla de ironía y crítica.

Sobre el final de su análisis, Cirio dejó la frase más dura contra el conductor de LUZU TV y volvió a cuestionar el nivel de respaldo brindado al equipo. “No es que somos amigos cuando está todo bien, cuando está todo mal también. Pareciera que para que no lo deje de seguir Messi echó a todo el equipo”, disparó.