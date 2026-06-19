Flor Peña habló de su charla con Nico Occhiato y dejó una frase que agitó la interna
La actriz se refirió al escándalo por la fake news en Luzu TV, contó cómo fue el diálogo con el conductor y marcó diferencias en la resolución del conflicto.
Florencia Peña volvió a referirse al episodio que sacudió a Luzu TV tras la difusión de una fake news en vivo y reveló cómo fue la conversación que mantuvo con Nicolás Occhiato luego del escándalo. La actriz describió un intercambio “correcto, pero con matices”, donde primó el intento de bajar la espuma, aunque no todos coincidieron en el desenlace.
Según contó, el diálogo con el conductor fue posterior al episodio y se dio en un clima de cierta serenidad, aunque atravesado por el impacto mediático. Sin embargo, dejó entrever que no compartió del todo la decisión que se tomó en torno a su continuidad en el proyecto.
En ese sentido, Peña fue directa al marcar su postura y lanzó la frase que más repercusión generó: “Yo hubiera hecho otra cosa. Él pensó que eso estaba bien y bueno. Yo abrazo mucho a mi gente, pero bueno, esa soy yo”.
La actriz dejó entrever una mirada más “contenedora” frente al conflicto, en contraste con la determinación de la conducción del canal, que buscó cerrar el tema con una resolución más tajante. En su relato, no hubo quiebre personal, pero sí una evidente disonancia de criterios.
En el entorno de Luzu TV, Nicolás Occhiato sostuvo su posición como responsable del proyecto y defendió la decisión tomada, argumentando que se trató de una medida necesaria ante la gravedad de la información difundida al aire.
El episodio dejó una especie de estela de “ruido interno” y lecturas cruzadas: por un lado, la necesidad de ordenar rápidamente la situación; por el otro, una visión más afectiva del manejo del conflicto. En el medio, una charla que existió, pero no terminó de alinear todas las miradas.
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