Flor Peña habló de su charla con Nico Occhiato y dejó una frase que agitó la interna

Florencia Peña volvió a referirse al episodio que sacudió a Luzu TV tras la difusión de una fake news en vivo y reveló cómo fue la conversación que mantuvo con Nicolás Occhiato luego del escándalo. La actriz describió un intercambio “correcto, pero con matices”, donde primó el intento de bajar la espuma, aunque no todos coincidieron en el desenlace.