Pablo Giralt confirmó cuál será su próximo desafío tras el Mundial 2026: "No quiero hacer papelones"

"Estoy muy feliz de salir a la calle y recibir tanto cariño y amor por todo lo que pasó en el Mundial. Es como que todavía no logro superar todo lo que ha pasado. Voy entrando de a poco en clima. Me cuesta mucho entrar otra vez y enfocarme. Pero estoy muy agradecido por todo lo que pasó. Así que gracias a todos por el cariño, el afecto, el amor, las cosas hermosas. Me hacen emocionar muchísimo", expresó.

Finalmente, sorprendió al revelar que ya comenzó a prepararse para su participación en MasterChef Celebrity.

"Hablando de Telefe y de lo que viene, me voy a empezar a preparar para MasterChef y voy a ir grabando algunas clases. Quiero aprender un par de cositas y no hacer papelones, le voy a poner un poco de garra", confesó entre risas.

De esta manera, el reconocido relator confirmó oficialmente que será uno de los participantes de la nueva edición del exitoso reality culinario, donde buscará demostrar sus habilidades en la cocina después de conquistar al público con su emotiva cobertura de la Copa del Mundo.