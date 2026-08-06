Pablo Giralt confirmó cuál será su próximo desafío tras el Mundial 2026: "No quiero hacer papelones"
El relator sorprendió a sus seguidores al revelar el proyecto que encarará en Telefe y contó que ya comenzó a prepararse para afrontar el nuevo desafío.
Tras su destacado trabajo durante el Mundial 2026, donde emocionó a miles de argentinos con sus relatos, Pablo Giralt volvió a comunicarse con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en Instagram y confirmó cuál será su próximo desafío profesional.
Además de repasar su agenda deportiva para los próximos días, el periodista hizo un anuncio que sorprendió a sus fanáticos y confirmó su participación en uno de los programas más exitosos de Telefe.
Pablo Giralt confirmó que estará en MasterChef Celebrity
Durante el vivo, Giralt contó que en los próximos días continuará con las transmisiones de los principales partidos del fútbol argentino.
"Vamos a estar transmitiendo Boca y Estudiantes en la cancha de Huracán, el sábado Tigre con River y el martes próximo estaremos en la cancha de Boca con Boca y Recoleta. Así que atención a todas las transmisiones que se vienen en lo inmediato", adelantó.
Luego, aprovechó para agradecer el cariño que recibió tras su cobertura del Mundial.
"Estoy muy feliz de salir a la calle y recibir tanto cariño y amor por todo lo que pasó en el Mundial. Es como que todavía no logro superar todo lo que ha pasado. Voy entrando de a poco en clima. Me cuesta mucho entrar otra vez y enfocarme. Pero estoy muy agradecido por todo lo que pasó. Así que gracias a todos por el cariño, el afecto, el amor, las cosas hermosas. Me hacen emocionar muchísimo", expresó.
Finalmente, sorprendió al revelar que ya comenzó a prepararse para su participación en MasterChef Celebrity.
"Hablando de Telefe y de lo que viene, me voy a empezar a preparar para MasterChef y voy a ir grabando algunas clases. Quiero aprender un par de cositas y no hacer papelones, le voy a poner un poco de garra", confesó entre risas.
De esta manera, el reconocido relator confirmó oficialmente que será uno de los participantes de la nueva edición del exitoso reality culinario, donde buscará demostrar sus habilidades en la cocina después de conquistar al público con su emotiva cobertura de la Copa del Mundo.
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