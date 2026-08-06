¿Se viene la segunda parte? El actor de Avenida Brasil que ilusionó a los fanáticos
Cauã Reymond, el actor brasileño recordado por interpretar a Jorgito en la exitosa telenovela, reconoció que existen conversaciones para concretar una nueva temporada.
Más de una década después de convertirse en uno de los mayores fenómenos de la televisión latinoamericana, Avenida Brasil vuelve a ilusionar a sus seguidores. En medio del renovado éxito que vive la novela tras su llegada a Telefe, Cauã Reymond se refirió a la posibilidad de una secuela y dejó una frase que despertó el entusiasmo de miles de fanáticos.
El actor brasileño, que interpretó a Jorgito en la ficción creada por TV Globo, visitó el programa Cortá por Lozano y fue consultado sobre la chance de volver a ponerse en la piel del personaje que marcó su carrera. Lejos de esquivar el tema, reconoció que la idea está sobre la mesa y que él sería uno de los principales interesados en concretarla.
¿Qué dijo Cauã Reymond sobre una segunda parte de Avenida Brasil?
Durante la entrevista, Reymond admitió que existe la intención de retomar la historia que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo: "No sabemos si se va a venir un Avenida Brasil 2, me encantaría que pasara, es un deseo de todos".
El actor también reveló que las conversaciones comenzaron a tomar fuerza en los últimos meses: "Están hablando mucho, hay una posibilidad de Avenida Brasil 2".
Aunque aclaró que todavía no hay confirmaciones oficiales sobre el proyecto, sus declaraciones fueron suficientes para alimentar las expectativas de quienes siguen esperando el regreso de la exitosa ficción brasileña.
Además de hablar sobre la posibilidad de una continuación, el actor se animó a imaginar cómo habría evolucionado la historia de los personajes después del final emitido en 2012: "Jorgito seguro está casado con Nina y Carmiña se debe vengar, es muy mala".
Con el humor que lo caracteriza, también hizo referencia a uno de los personajes más recordados de la novela: "No tenemos más a Max, que está muerto, pero me gusta la idea de un fantasma, tiene profundidad hablar con el fantasma de mi papá".
Qué se sabe sobre Avenida Brasil 2
Aunque TV Globo todavía no realizó un anuncio oficial sobre el inicio de las grabaciones, distintos medios brasileños coinciden en que el proyecto avanza y que el desarrollo de los nuevos capítulos estará nuevamente a cargo de João Emanuel Carneiro, creador y guionista de la telenovela original.
Además, ya trascendió que Adriana Esteves y Murilo Benício volverían a interpretar a Carminha y Tufão, dos de los personajes más emblemáticos de la producción. La dirección general quedaría en manos de Ricardo Waddington y el estreno está previsto para 2027, aunque todavía resta la confirmación definitiva por parte de la cadena brasileña.
La historia sigue a Rita, una joven que busca vengarse de Carminha, la mujer que destruyó su infancia tras traicionar a su padre y abandonarla en un basural. Con el paso de los años, la protagonista regresa bajo una nueva identidad para ejecutar un plan que cambiará la vida de todos los involucrados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario