¿Se viene la segunda parte? El actor de Avenida Brasil que ilusionó a los fanáticos

Además de hablar sobre la posibilidad de una continuación, el actor se animó a imaginar cómo habría evolucionado la historia de los personajes después del final emitido en 2012: "Jorgito seguro está casado con Nina y Carmiña se debe vengar, es muy mala".

Con el humor que lo caracteriza, también hizo referencia a uno de los personajes más recordados de la novela: "No tenemos más a Max, que está muerto, pero me gusta la idea de un fantasma, tiene profundidad hablar con el fantasma de mi papá".

Qué se sabe sobre Avenida Brasil 2

Aunque TV Globo todavía no realizó un anuncio oficial sobre el inicio de las grabaciones, distintos medios brasileños coinciden en que el proyecto avanza y que el desarrollo de los nuevos capítulos estará nuevamente a cargo de João Emanuel Carneiro, creador y guionista de la telenovela original.

Además, ya trascendió que Adriana Esteves y Murilo Benício volverían a interpretar a Carminha y Tufão, dos de los personajes más emblemáticos de la producción. La dirección general quedaría en manos de Ricardo Waddington y el estreno está previsto para 2027, aunque todavía resta la confirmación definitiva por parte de la cadena brasileña.

La historia sigue a Rita, una joven que busca vengarse de Carminha, la mujer que destruyó su infancia tras traicionar a su padre y abandonarla en un basural. Con el paso de los años, la protagonista regresa bajo una nueva identidad para ejecutar un plan que cambiará la vida de todos los involucrados.