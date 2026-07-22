Ricardo Arjona vivió la final del Mundial 2026 junto a su familia: el mensaje que se hizo viral

No resulta casual el afecto que Arjona mantiene por Argentina. En distintas oportunidades explicó que el país fue determinante para impulsar su carrera artística a nivel internacional, motivo por el cual desarrolló un fuerte vínculo con su cultura y con su gente. Esa cercanía volvió a quedar evidenciada durante la final mundialista, donde siguió alentando al conjunto albiceleste hasta el pitazo final.

Una vez concluido el encuentro, el artista decidió felicitar públicamente a España por la conquista del título. Lejos de cualquier polémica, eligió destacar el nivel futbolístico exhibido por el conjunto europeo y dejó una reflexión que tuvo amplia repercusión entre sus seguidores. "Los afectos se heredan, las tristezas también. Ganó el idioma y el equipo que mejor lo hizo. ¡Bien merecido!", escribió, en un mensaje que rápidamente fue replicado por distintos medios y usuarios de redes sociales por el tono conciliador y deportivo con el que analizó el desenlace del campeonato.

Además de disfrutar la experiencia junto a su familia, el cantante se llevó un recuerdo muy especial del evento. Según trascendió, recibió un objeto autografiado por integrantes de la Selección Argentina, un gesto que reforzó el vínculo de admiración mutua entre el músico y varios futbolistas del combinado nacional. La presencia de Ricardo Arjona en la final del Mundial 2026 dejó postales que combinaron deporte, música y emoción.