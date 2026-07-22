Ricardo Arjona vivió la final del Mundial 2026 junto a su familia: el mensaje que se hizo viral
El cantante guatemalteco siguió la definición entre Argentina y España desde el MetLife Stadium acompañado por su pareja y sus hijos.
La final del Mundial 2026 no solo reunió a miles de hinchas argentinos y españoles en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sino también a numerosas figuras del espectáculo internacional. Entre ellas estuvo Ricardo Arjona, quien eligió presenciar en vivo el encuentro decisivo acompañado por su familia y luego sorprendió con un mensaje de reconocimiento al flamante campeón que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
El reconocido cantautor guatemalteco asistió al estadio junto a su pareja, Deisy Arvelo, y sus tres hijos, quienes compartieron una jornada cargada de emociones siguiendo cada una de las acciones del duelo que terminó consagrando a España como campeona del mundo tras vencer por 1-0 a la Selección Argentina.
Las imágenes que el propio artista publicó en su cuenta oficial de Instagram permitieron conocer parte de la intimidad de esa experiencia. En las fotografías se lo pudo ver disfrutando del partido desde las tribunas junto a sus familiares, reflejando la expectativa que despertó una de las finales más importantes de los últimos años.
Ricardo Arjona estuvo en la final del Mundial 2026 alentando a Argentina
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Adria Arjona, actriz e hija del músico, quien decidió expresar públicamente su apoyo al conjunto argentino. Durante el encuentro lució la bandera sudamericana pintada sobre su cuerpo y siguió con entusiasmo cada avance del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La simpatía de la familia Arjona por la Albiceleste también quedó reflejada en otra de las imágenes compartidas por el cantante. Allí apareció una camiseta de la Selección Argentina autografiada por Diego Armando Maradona, una verdadera pieza de colección que el músico conserva como uno de sus recuerdos más valiosos vinculados al fútbol argentino.
No resulta casual el afecto que Arjona mantiene por Argentina. En distintas oportunidades explicó que el país fue determinante para impulsar su carrera artística a nivel internacional, motivo por el cual desarrolló un fuerte vínculo con su cultura y con su gente. Esa cercanía volvió a quedar evidenciada durante la final mundialista, donde siguió alentando al conjunto albiceleste hasta el pitazo final.
Una vez concluido el encuentro, el artista decidió felicitar públicamente a España por la conquista del título. Lejos de cualquier polémica, eligió destacar el nivel futbolístico exhibido por el conjunto europeo y dejó una reflexión que tuvo amplia repercusión entre sus seguidores. "Los afectos se heredan, las tristezas también. Ganó el idioma y el equipo que mejor lo hizo. ¡Bien merecido!", escribió, en un mensaje que rápidamente fue replicado por distintos medios y usuarios de redes sociales por el tono conciliador y deportivo con el que analizó el desenlace del campeonato.
Además de disfrutar la experiencia junto a su familia, el cantante se llevó un recuerdo muy especial del evento. Según trascendió, recibió un objeto autografiado por integrantes de la Selección Argentina, un gesto que reforzó el vínculo de admiración mutua entre el músico y varios futbolistas del combinado nacional. La presencia de Ricardo Arjona en la final del Mundial 2026 dejó postales que combinaron deporte, música y emoción.
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