Martín Cirio destrozó a la China Suárez tras el nuevo escándalo con Vicuña: "¿Qué esperabas?"

martin cirio china suarez.mp4

El streamer también se refirió al historial sentimental de la actriz: “La gente es de una forma con todo el mundo. No es que con vos es bueno y con el resto un hijo de pu... No, es un hijo de pu... con todos, incluso con vos”. Y sentenció con sarcasmo que “si alguien hace lo mismo una y otra vez, el problema no es el azar”.

Mientras la polémica sigue creciendo en redes y medios, este nuevo capítulo se vio alimentado también por las recientes declaraciones de la supuesta tercera en discordia: Mayte Rodríguez. La actriz chilena salió a desmentir cualquier vínculo con Vicuña, pero la historia todavía genera especulación.

china suarez benjamin vicuña

En medio de este escándalo mediático, también resurgieron detalles del vínculo actual de la China con Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina. Consultada por un periodista al respecto antes de partir a Turquía con Mauro Icardi, la actriz solo respondió: “Muy bien”, sin ahondar en detalles.

La figura de Martín Cirio, siempre controversial, vuelve a instalarse como una voz que, desde el sarcasmo y la provocación, capta la atención del público y aporta su mirada ácida. Y otra vez, su blanco fue claro: la China Suárez.