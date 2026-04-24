Gran Hermano: Yipio habló de su hija y expuso a Brian Sarmiento

El comentario, directo y picante, parecía parte de una estrategia más de desgaste… hasta que llegó la respuesta. Lejos de engancharse en la pelea frontal, Yipio eligió otro camino. Con un tono más calmo, pero igual de filoso, respondió: “Yo voy a seguir siendo como soy, y lo único que me importa es que cuando salga, mi hija esté orgullosa de mí”.