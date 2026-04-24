Gran Hermano: Yipio habló de su hija y expuso a Brian Sarmiento
La participante apeló a una frase sobre su hija en plena discusión y dejó sin reacción a Brian Sarmiento, en uno de los cruces más tensos de Gran Hermano 2026.
La tensión dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo caliente durante la cena de nominados, cuando un cruce entre Yipio y Brian Sarmiento terminó escalando hacia un terreno mucho más personal. Todo arrancó con el exfutbolista apuntando sin filtro: “Para mí te tenés que ir, no generás nada en la casa”, lanzó, sin vueltas, en medio de la mesa.
El comentario, directo y picante, parecía parte de una estrategia más de desgaste… hasta que llegó la respuesta. Lejos de engancharse en la pelea frontal, Yipio eligió otro camino. Con un tono más calmo, pero igual de filoso, respondió: “Yo voy a seguir siendo como soy, y lo único que me importa es que cuando salga, mi hija esté orgullosa de mí”.
El impacto fue inmediato. No hubo gritos ni insultos, pero sí un silencio incómodo que dejó a Sarmiento visiblemente descolocado. Es que el comentario, aunque sin nombrarlo, tocó una fibra sensible y lo expuso en un terreno que excede el juego.
El cruce no pasó desapercibido entre los fanáticos del reality, que rápidamente lo interpretaron como una jugada estratégica más que efectiva. En lugar de responder a la agresión directa, Yipio se corrió hacia un lugar emocional y, desde ahí, logró invertir la escena.
Mientras tanto, la casa sigue sumando tensión en una etapa donde cada movimiento pesa el doble y cualquier frase puede inclinar la balanza. En ese contexto, lo que parecía una discusión más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de los últimos días.
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