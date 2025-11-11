Martín Cirio reveló los exigentes pedidos de Wanda Nara para participar en su show
El humorista reveló el detrás de escena de la presencia de la conductora en su espectáculo y detalló las insólitas condiciones que debió cumplir para tenerla sobre el escenario.
Martín Cirio rompió el silencio y contó sin filtros cómo fue la experiencia de tener a Wanda Nara como invitada especial en su espectáculo del Arena Buenos Aires. En su programa de streaming, el influencer reveló que la participación de la conductora se confirmó a último momento y que, desde entonces, todo fue una carrera contrarreloj para cumplir con sus pedidos.
“Fue muy estresante porque se cerró todo apenas una semana antes del show. Y claro, Wanda te pide de todo”, relató entre risas. Según Cirio, la conductora de MasterChef Celebrity sabe perfectamente lo que quiere y no deja nada librado al azar.
“Wanda no llega y punto, ella llega con todo. Quiere una alfombra roja, doce bailarines, luces, cámaras, todo. Es Wanda, y cuando dice ‘quiero esto’, hay que conseguirlo”, explicó. En tono irónico, agregó: “Si me hubiera pedido que yo me tirara al piso vestido de rojo para que camine sobre mí, lo hacía. Porque Wanda tiene una presencia que lo justifica todo”.
Pese a las exigencias, el comediante destacó la buena energía de la mediática: “Ella fue un amor, súper profesional, muy predispuesta. Entra, saluda, hace fotos, videos, sabe cómo manejar cada segundo. Es como su propia community manager. Tiene todo fríamente calculado”, elogió.
Cirio también reveló que durante la preparación del espectáculo se vivieron momentos de incertidumbre, ya que hasta el último día existía la posibilidad de que Wanda cancelara su aparición. “Con ella nunca sabés si el sí es definitivo, porque su agenda es tremenda. Pero finalmente llegó, y cuando entró al escenario, se notó la diferencia. Es una estrella”, reconoció.
La participación de Nara fue uno de los momentos más comentados del show y generó una gran repercusión en redes sociales. Para Cirio, trabajar con ella fue una mezcla de estrés y admiración: “Es intensa, pero espectacular. Tiene todo pensado, sabe qué quiere mostrar y cómo hacerlo. Yo soy más improvisado, pero con Wanda aprendés lo que es el control total del espectáculo”.
