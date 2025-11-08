Martín Cirio ironizó sobre la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef por pedido de Enzo: "Sabe su lugar"
El siempre picante streamer no dudó en pronunciarse sobre la polémica del momento: la esposa de Enzo Fernández dejó el reality por pedido de él.
En las últimas horas, la noticia de que Valentina Cervantes deja MasterChef Celebrity a pedido de Enzo Fernández no cayó nada bien en algunas personalidades del espectáculo. Muchos aseguran que el futbolista, en medio de un brote celoso, no le está permitiendo cumplir con sus sueños a su pareja, de quien decidió separarse hace algún tiempo y luego regresó para retomar la vida familiar tras una temporada de soltería.
Por ello, algunos mediáticos se pronunciaron al respecto con diferentes gestos en redes sociales, pero el streamer Martín Cirio -fiel a su estilo confrontativo- lanzó un polémico mensaje al respecto en total tono irónico: "Valu Cervantes... que me cae tan bien ella, ella es la mujer definitiva. Renunció a Masterchef Celebrity, Enzo Fernández le habría pedido que vuelva porque no aguanta más. Claro, no aguanto más sin alguien que se ocupe de mis hijos, de la limpieza de la casa, de cuidarme", comenzó indicando.
Seguidamente, continuó parodiando la violencia machista, tan presente aún hoy: "Todo gran hombre necesita una mujer que esté por detrás, haciendo las tareas del hogar".
Y añadió: "A mí me gusta que ella conoce su lugar. No hay nada más lindo que una mujer que sabe a quién pertenece, que sabe el lugar que le corresponde, que sabe que su lugar está en la cocina, está en los pisos, está en el baño, en los baldes, en el supermercado, en la escuela de los hijos, en la plaza, en la cama, en el taller de costura, en el curso de cerámica", continuó la burla.
"En definitiva, una mujer sabe que su lugar es detrás de un hombre, no al lado, detrás, muy detrás", cerró el influencer.
Cabe señalar que Ángel de Brito también se había referido a lo sucedido: “Renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, contó, haciendo referencia al futbolista, con quien la influencer tiene dos hijos, Olivia y Benjamín.
