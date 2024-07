Liquidaron a Martín Cirio en redes sociales tras un repudiable comentario: "Este violín sigue..."

Lo cierto es que, en una nueva emisión de su programa de streaming, Cirio lanzó: "Siempre la gorda es mala... y graciosa. Graciosa puede ser, mala seguro, y vengativa también. Siempre", comenzó diciendo.

"Aunque se oculte detrás de una cara buena, es mala, siempre mala", aseguró, al mismo tiempo que redobló la apuesta: "Mala y puta. Muy puta".

Como era de esperarse, estas declaraciones del streamer no cayeron bien, especialmente, en medio de una generación que repudia la discriminación con más fuerza de lo que se ha hecho en tiempos pasados.

Las fuertes reacciones a los dichos de Martín Cirio

Las afirmaciones de la Faraona dieron lugar a una gran caudal de críticas en la red social X, donde muchos recordaron sus dichos sexuales sobre menores hace varios años atrás.

"¿Cuántas veces más hay que cancelar a este depravado?", preguntó uno de los usuarios, mientras que otra señaló: "Increible que siga vigente y no esté cancelado a estas alturas".

La furia de los internautas fue expresada también por otro joven que indicó: "¿Este violín sigue teniendo cámara? Ustedes no aprenden más".

Finalmente, entre muchos otros tantos comentarios, alguien preguntó: "Disculpen, ¿este no fue el asqueroso que hizo comentarios pedófilos sobre escolares de 12 años? ¿Qué carajos le pasa a les argentines que no rechazan estás bazofias? Después se quejan de por qué no pueden sacar a Evita de la 9 de Julio", señaló polémico.

