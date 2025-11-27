Martín Fierro de Cable 2025 EN VIVO: minuto a minuto, alfombra roja, nominados y todos los ganadores

Todos los nominados al Martín Fierro de Cable 2025
INTERÉS GENERAL DIARIO
- +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
- Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)
- La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
- Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Nelson Castro (El corresponsal – TN)
NOTICIERO
- El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
- TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
- Último momento (CRÓNICA HD)
PANELISTA
- Mariana Brey (C5N)
- Nicolás Pizzi (TN)
- Santiago Cuneo (Gps – A24)
COLUMNISTA ECONÓMICO
- Alfredo Zaiat (IP)
- Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
- Sofía Diamante (LN+)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
- Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
- Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
- Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
- Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
PROGRAMA PERIODÍSTICO
- A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
- ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
CRONISTA/MOVILERO
- Adrián Salonia – (C5N)
- Manuel “Manu” Jove (TN)
- Rodrigo Porto (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
- Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
- Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
PROGRAMA ECONÓMICO
- Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
- La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
- Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
- Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
- Gps (Rolando Graña – A24)
- Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
- Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
MAGAZINE
- Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
- El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
- Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
- Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
- Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
ENTREVISTAS
- +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
- Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
SERVICIO INFORMATIVO
CULINARIO
- Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
- Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
- Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
- Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
- David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
- Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
- Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)
- Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
- Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)
COLUMNISTA POLÍTICO
- Daniel Bilotta (LN+)
- Iván Schargrodsky (C5N)
- Esteban Godoy (CRÓNICA TV)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO
- ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
- Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
- TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
TEMAS MÉDICOS
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
- Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
- Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)
- Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
- Rodrigo Alegre (TN)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- A24
- CANAL DE LA CIUDAD
- C5N
- TN
REVELACIÓN
- Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
- Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
- ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
- La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
- Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
DEPORTIVO
- ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
- La vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – FOX SPORTS)
- Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DEPORTV)
DE SERVICIOS
- El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
- Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
- Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
- Transición 2030 (Cata de Elía – A24)
