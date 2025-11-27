Gustavo Sylvestre, en los Martín Fierro: "Es momento de celebrar con C5N, tras muchos años de persecución"
En la previa de los Martín Fierro, el conductor de Minuto Uno puso en valor el rol creciente de la televisión por cable.
En el marco de la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cable 2025, Gustavo Sylvestre, conductor de Minuto Uno por C5N, se mostró entusiasmado por las cuatro nominaciones obtenidas por el ciclo, entre ellas las de mejor programa y mejor conductor. Durante la previa, el periodista destacó el crecimiento del sector y afirmó con convicción: "Hoy la televisión por cable está muchas veces arriba de los canales de aire".
En diálogo con Pía Shaw y Barbie Simons sobre la alfombra roja, Sylvestre expresó el orgullo del equipo por el reconocimiento recibido. "Estamos muy contentos. Hoy la gente elige las noticias y elige C5N. En estos tiempos difíciles hay que celebrar y eso hacemos", sostuvo, remarcando la conexión con la audiencia.
"Hoy es de esmoquin. Hay que estar elegante. La verdad es que, es momento de celebración, de alegría. De celebrar con el equipo. Fueron muchos años de persecución y seguimos de pie", expresó uno de los más nominados de la noche.
Al repasar lo vivido durante el último año, eligió un momento que marcó su carrera: su encuentro con el papa Francisco. Sin dudarlo, aseguró: "Rescato la nota con el Papa. Fue un momento para mi glorioso, sublime". Asimismo, recordó la cobertura realizada desde el Vaticano tras la muerte del Sumo Pontífice, un trabajo que definió como inolvidable. Según sus palabras, "Transmitir la muerte de Francisco en vivo para C5N fue lo mejor de ese año", en relación al fallecimiento de Jorge Bergoglio el 21 de abril de 2025.
Mirando hacia adelante, Sylvestre adelantó uno de sus desafíos pendientes. Consultado por sus deseos como periodista, reveló que "hemos pedido a Putin (Vladimir)" y dejó abierta la posibilidad de un encuentro, al deslizar que "lo hemos pedido pero...", manteniendo el misterio sobre una eventual entrevista exclusiva con el presidente de Rusia.
