Gustavo Sylvestre, en los Martín Fierro: "Es momento de celebrar con C5N, tras muchos años de persecución"

Al repasar lo vivido durante el último año, eligió un momento que marcó su carrera: su encuentro con el papa Francisco. Sin dudarlo, aseguró: "Rescato la nota con el Papa. Fue un momento para mi glorioso, sublime". Asimismo, recordó la cobertura realizada desde el Vaticano tras la muerte del Sumo Pontífice, un trabajo que definió como inolvidable. Según sus palabras, "Transmitir la muerte de Francisco en vivo para C5N fue lo mejor de ese año", en relación al fallecimiento de Jorge Bergoglio el 21 de abril de 2025.