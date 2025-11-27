Nicolás Bocache, de C5N, ganó el Martín Fierro de Cable 2025 como mejor productor general
"Es un momento difícil para el periodismo", lamentó el productor general de C5N tras obtener una de las estatuillas más importantes de la noche.
La televisión por cable tiene su noche de gala, en el marco de la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025 por parte de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), y a la hora del mejor productor general, el ganador fue Nicolás Bocache, de C5N.
Bocache se suma a Rosalía Costantino, Rosario Ayerdi y Gustavo Sylvestre, que se quedaron con la estatuilla para el canal de noticias.
"Estoy muy emocionado. Gracias APTRA por este reconocimiento. Es un honor haber compartido esta terna con dos profesionales, con quienes batallo a diario por el rating y las noticias. Felicitaciones también para ellos", destacó el productor general de C5N.
El ganador destacó la ceremonia como "una noche de reencuentro con los colegas", y analizó: "Es un momento difícil para el periodismo. Por eso es un tiempo para estar unidos, por esto que está acá que es maravilloso".
"Quiero compartir este premio con todos los trabajadores de C5N, que son los verdaderos protagonistas. Quisiera nombrarlos a todos, porque los quiero muchísimo. Todos pusieron el cuerpo para mantener al canal firme. A Cristóbal López y Lisandro López", expresó el ganador", concluyó el mejor productor general del 2025.
