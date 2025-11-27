Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro: "No habrá ningún gobierno que pueda callar voces"
El conductor de Minuto Uno por C5N afirmó al recibir el premio: "Acá estamos estando y seguiremos estando. Y vamos a seguir marcando todos los errores y todas las cuestiones que hagan mal a la gente y a la sociedad".
Gustavo Sylvestre ganó este jueves el Martín Fierro de Cable 2025 en el rubro mejor labor periodística masculina por su conducción del programa Minuto Uno que conduce desde hace más de una década por la señal C5N.
En su discurso de agradecimiento, el periodista recordó los años de persecución por parte del gobierno de Mauricio Macri al canal del Grupo Indalo, a cuyos propietarios envió a prisión pero luego fueron absueltos por la Justicia.
"Hemos transitado años duros con el gobierno macrista que intentó cerrar C5N y acá estamos”, recordó, subrayando que “seguimos estando. Porque no habrá ningún gobierno, por más odio que les tenga a los periodistas, que pueda cerrar o callar voces", advirtió.
Hizo alusión así a la ofensiva del gobierno de Javier Milei sobre los medios de comunicación opositores a las políticas de ajuste. "Acá estamos estando y seguiremos estando. Y vamos a seguir marcando todos los errores y todas las cuestiones que hagan mal a la gente y a la sociedad", afirmó.
El conductor de Minuto Uno agradeció a APTRA y "a mis compañeros de C5N, que batallamos todos los días, no solo por un país mejor, sino también por una sociedad mejor", dijo con entusiasmo.
También tuvo palabras de agradecimiento a Lisandro López, CEO de C5N, y a Cristóbal López, titular del Grupo Indalo, "porque por más persecución, cárcel injusta que le han metido, absuelto por la Justicia, sigue creyendo y seguimos creyendo en este país, en medio independientes".
"No nos importa la pauta, nos importa, con verdad, seguir adelante con la realidad que mostramos día a día en la pantalla de C5N", concluyó Sylvestre, quien además del Martín Fierro fue galardonado con premios internacionales como el Ondas, otorgado por la cadena SER de España; el premio del New York Festival, y el Premio Broadcasting, entre otros.
