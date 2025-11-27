Gustavo Sylvestre ganó el Martín Fierro: "No habrá ningún gobierno que pueda callar voces"

También tuvo palabras de agradecimiento a Lisandro López, CEO de C5N, y a Cristóbal López, titular del Grupo Indalo, "porque por más persecución, cárcel injusta que le han metido, absuelto por la Justicia, sigue creyendo y seguimos creyendo en este país, en medio independientes".

"No nos importa la pauta, nos importa, con verdad, seguir adelante con la realidad que mostramos día a día en la pantalla de C5N", concluyó Sylvestre, quien además del Martín Fierro fue galardonado con premios internacionales como el Ondas, otorgado por la cadena SER de España; el premio del New York Festival, y el Premio Broadcasting, entre otros.