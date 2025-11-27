La Colo Costantino ganó el primer Martín Fierro de Cable 2025 para C5N
La periodista de Duro de Domar y ex minutouno.com ganó la estatuilla a mejor columnista económica.
En el marco de los premios Martín Fierro de Cable 2025, Rosalía Costantino ganó la estatuilla a Mejor columnista económica, sumando el primer galardón para C5N en la ceremonia.
La "Colo", experiodista de minutouno.com, compartía terna con Alfredo Zaiat, de IP; y Sofía Diamante, LN+.
"Muchas gracias APTRA. Es un mimo gigante para mí. Gracias a Nicolás Bocache que confió en mí. Mis amigos me ayudaron. Quiero dedicárselo a la gente, porque por sus voces podemos conocer que muchos la están pasando mal. Ojalá que pronto podemos contar historias que sean mucho más gratificante", expresó Costantino.
La periodista no se olvidó de agradecer a la Universidad Pública, para tener un emotivo cierre. "A mi papá que se está recuperando y a mis amigos. Y a mi ángel guardián, que es mi mamá, que se que está orgullosa de mí", expresó.
