Llega la música a los Martín Fierro: cuándo será la ceremonia que premiará a artistas y cantautores

La industria musical argentina fue testigo este miércoles de un lanzamiento de gran envergadura: la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) presentó formalmente la edición inaugural de los Premios Martín Fierro a la Música 2026. Esta nueva gala tiene la ambición de convertirse en el máximo referente de reconocimiento para el sector en el país, así como lo ha hecho en otros sectores del arte, como la TV, Cine y Series y los ciclos de streaming.
El evento de presentación tuvo lugar en Madero Tango y congregó a una nutrida audiencia compuesta por periodistas, productores, artistas y figuras clave del ambiente. Allí se confirmó la trascendental alianza estratégica con Billboard Argentina.
Cuándo se realizarán los Martín Fierro a la Música
La presentación, animada por los conductores Pilar Smith y Diego Moranzoni, sirvió como el banderazo de salida para una premiación que se propone como un espejo fiel de la diversidad y el talento de la música nacional.
Smith y Moranzoni adelantaron que la primera ceremonia oficial está programada para el 12 de abril de 2026, y se llevará a cabo nuevamente en Madero Tango. "Va a ser una gran fiesta, estamos preparando algo espectacular", aseguró Smith.
Uno de los puntos más innovadores fue el anuncio de la participación de Billboard Argentina. Gonzalo Luzza, director ejecutivo de la marca, explicó que su rol será inédito: colaborar en la definición de categorías, la estructura del jurado, la curaduría editorial y la implementación de un sistema de votación mixto que combinará la opinión de especialistas y la participación directa del público.
Cabe señalar que la edición inaugural de 2026 contará con más de 60 categorías, abarcando desde las distinciones principales como Álbum del Año, Canción del Año y Artista del Año, hasta reconocimientos específicos para rubros técnicos, producción audiovisual, el impacto en métricas digitales y una gran variedad de géneros: rock, pop, urbana, cumbia, folclore, electrónica, indie, jazz y música creada para cine y series.
Así será la gala de los premios Martín Fierro a la Música
Los organizadores prometieron una puesta en escena centrada en la experiencia musical en directo, que incluirá una banda estable, la actuación de artistas invitados, segmentos temáticos y la participación del público mediante votaciones en redes sociales.
Con un sólido respaldo, una alianza clave con Billboard, y una estructura pensada para honrar toda la riqueza de la producción nacional, los Premios Martín Fierro a la Música 2026 se perfilan para convertirse, desde su debut, en un evento imperdible y fundamental para el panorama cultural argentino.
