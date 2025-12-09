Llega la música a los Martín Fierro: cuándo será la ceremonia que premiará a artistas y cantautores

Cabe señalar que la edición inaugural de 2026 contará con más de 60 categorías, abarcando desde las distinciones principales como Álbum del Año, Canción del Año y Artista del Año, hasta reconocimientos específicos para rubros técnicos, producción audiovisual, el impacto en métricas digitales y una gran variedad de géneros: rock, pop, urbana, cumbia, folclore, electrónica, indie, jazz y música creada para cine y series.

Emilia Mernes Lali Espósito María Becerra

Así será la gala de los premios Martín Fierro a la Música

Los organizadores prometieron una puesta en escena centrada en la experiencia musical en directo, que incluirá una banda estable, la actuación de artistas invitados, segmentos temáticos y la participación del público mediante votaciones en redes sociales.

Con un sólido respaldo, una alianza clave con Billboard, y una estructura pensada para honrar toda la riqueza de la producción nacional, los Premios Martín Fierro a la Música 2026 se perfilan para convertirse, desde su debut, en un evento imperdible y fundamental para el panorama cultural argentino.