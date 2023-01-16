Martín Fierro Digital Nativo: todos los nominados
En una ceremonia realizada en Mar del Plata, Luis Ventura dio a conocer las ternas y los nominados del nuevo galardón.
El presidente de APTRA dio a conocer las ternas y nominados de los nuevos Premios Martín Fierro Digital Nativo, que se entregarán el próximo lunes 23 de enero en el hotel Uthgra Sasso de Mar del Plata.
"Nos dimos cuenta que tanto la tv como la radio y las plataformas digitales tenían que ver con la condición de nativos y diferenciado de las cuestiones personales. Entonces nace este Martín Fierro, sobre todo en enero que es un mes que en 60 años de historia de APTRA nunca se había realizado una premiación porque la gente suele estar dispersa, pero coincidieron varias voluntades", manifestó Luis Ventura, que en la conferencia estuvo acompañado por el gerente del hotel de los Gastronómicos, Jorge González, y del presidente de Red Cube, Leandro Camani.
El periodista adelantó, que además de 34 premios, habrá 3 homenajes, entre ellos una baldosa "al mejor estilo Hollywood que quedará en el hotel".
Los nominados, son:
1. MEJOR PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA INTEGRAL NATIVA
- CANAL 22
- LA POLITICA ONLINE
- EL DESTAPE
2. MEJOR PROGRAMA EN TRANSICIÓN DIGITAL
- ODISEA - LN+
- A 2 VOCES - TN
- ANIMALES SUELTOS - AMERICA TV
3. MEJOR MEDIO DIGITAL DE NOTICIAS
- INFOABE
- CLARIN
- LA NACION
4. MEJOR TRASENDENCIA INTERNACIONAL DIGITAL
- TELAM
- TYC SPORTS
- INFOBAE
5. MEJOR MEDIO DIGITAL DE PRENSA ESCRITA
- INFOBAE
- CLARIN
- LA NACION
6. MEJOR MEDIO DIGITAL DE PRENSA ESCRITA NATIVA
- URGENTE24
- REALPOLITIK
- AGENCIA NOVA
7. MEJOR CONTENIDO DE FICCION DIGITAL PARA PLATAFORMAS
- EL ENCARGADO - STAR+
- EL GERENTE - PARAMOUNT +
- MARIA MARTA, EL CRIMEN DEL COUNTRY - HBO MAX
8. MEJORES 2 MINUTOS VIRALES DIGITALES
- LIONEL MESSI
- SANTIAGO CÚNEO
- PATRICIA BULLRICH
9. MEJOR CONTENIDO DIGITAL PARA PLATAFORMA
- TOPA 2022
- 30 NOCHES CON MI EX
- GRAN HERMANO
10. MEJOR PROGRAMA DIGITAL NATIVO
- LXS MENTIROSXS - UNTREF
- TRANS - CONT.AR
- CENTRO A LA OLLA - FWTV
11. MEJOR PROGRAMA DE INTERESES GENERAL VERSION DIGITAL
- ROCK RIDERS - CANAL 22
- NOCHE DEMENTE - TV PUBLICA
- TODAS LAS TARDES - CANAL 9
12. MEJOR CAMPAÑA DIGITAL CORPORATIVA
- BANCO MACRO
- BANCO GALICIA
- BANCO PROVINCIA
13. PROGRAMA INTERES GENERAL
- SERGIO SOLÓN - NOTICIERO - CONEXIÓN ABIERTA
- MAXIMILIANO LEQUI - EL ARRANQUE - RADIO ZONICA
- NOEMÍ SERANTES - ESCENARIOS - ON RADIO
14. PROGRAMA INTERES SOCIAL
- NADIE DICE NADA - NICO OCHIATTO - LUZU TV
- MAURO FALCONE Y CHRISTIAN BAGLIETTO - DOS EN LA CIUDAD - CONEXION ABIERTA
- DEMASIADO HUMANO - DARÍO SZTAJNSZRAJBER - FUTUROCK
15. PROGRAMA PERIODISTICO
- ANTES QUE NADIE - DIEGO LEUCO - LUZU TV
- LA ENCRUCIJADA - LEO GODOY Y LEO NEUMAN - CONEXIÓN ABIERTA
- EL DESTAPE SIN FIN - ROBERTO NAVARRO - EL DESTAPE
16. PRODUCCION EN RADIO DIGITAL NATIVA
- VORTERIX
- FUTUROCK
- RADIOTÚ
- LUZU TV
- RADIO ZONICA
17. MEJOR PERIODISTA DEPORTIVO NATIVO DIGITAL
- FLAVIO AZZARO - YOUTUBE
- MARTÍN RIPARI - LA PATRIA FUTBOLERA - ON RADIO
- MATÍAS COSTA - AMOR POR LA CAMISETA - RADIO ZONICA
- HORACIO PAGANI - PAGANI FUTBOL TANGO - CONEXIÓN ABIERTA
18. MEJOR PROGRAMA DE ESPECTACULOS
- ALÓ PACHANO - ANÍBAL PACHANO Y VIRGINIA GALLARDO - RADIO TÚ
- ESCENARIOS - NORMÍ SERANTES - ON RADIO
- SOLA EN LOS BARES - KARIM GONZÁLEZ - CONEXIÓN ABIERTA
19. CONDUCCION FEMENINA
- JULIA MENGOLINI - SEGUROLA Y HABANA - FUTUROCK
- NATY JOTA - NADIE DICE NADA - LUZU TV
- PAULA GARCÍA - ASUNTOS PENDIENTES - CONEXIÓN ABIERTA
- MICA VAZQUEZ - ANTES QUE NADIE - LUZU TV
- TULI ACOSTA - RED FLAG - LUZU
20. CONDUCCION MASCULINA RADIO
- DIEGO REINHOLD - RADIO TÚ
- DIEGO LEUCO - LUZU TV
- NICO OCCHIATO - LUZU TV
- ANÍBAL PACHANO - RADIO TÚ
- DIEGO BRANCATELLI - CONEXIÓN ABIERTA
21. MEJOR PROGRAMACIÓN RADIO NATIVA DIGITAL
- VORTERIX
- LUZU
- RADIO TÚ
- FUTUROCK
- CONEXIÓN ABIERTA
22. PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTOS EN RADIO DIGITAL NATIVA
- TRASNOCHE PARANORMAL - HÉCTOR ROSSI - RADIO BEBANA
- RED FLAC - GREGO ROSELLO - LUZU TV
- NOSTRADAMUS - DIEGO REINHOLD - RADIO TÚ
- EL KOROL DEL VINO - ALEJANDRO KOROL - RADIO MXMAS
23. MEJOR LOCUTOR
- ADRIÁN NORIEGA - CONTACTO NORIEGA RADIO
- HECTOR ROSSI - BEBANA RADIO
- FERNANDO COSTA - CONEXIÓN ABIERTA
24. MEJOR LOCUTORA DE RADIO DIGITAL NATIVA
- MARCELA FEUDALE - RADIO AMEP
- MARISA ANDINO - RADIO MXMAS
- MARITA MONTELEONE - CONEXIÓN ABIERTA
- ROSANA PAGANI - CONEXIÓN ABIERTA
25. PROGRAMA MUSICAL
- GUSTAVO VISCA - RADIO BAIRES SOUND
- TOP 5 LATINOAMÉRICA - RADIO TÚ
- BOSSA N CLASSIC - RADIO ON
26. PROGRAMA DE SALUD EN RADIO DIGITAL NATIVO
- HABLEMOS DE DISCAPACIDAD Y ALGO MÁS - RADIO LA COSTA
- MACMA CON VOS - MARTA MATIUSSO Y SILVIA VILLAR - CONEXIÓN ABIERTA
- ESTRATEGIA SALUD - ELISA SOTO Y GABRIELA ENSINIK - RADIO ZONICA
27. MAYOR CRECIMIENTO DE PLATAFORMA INFORMATIVA
- NEWS DIGITALES
- EL DESTAPE
- MDZ
28. MEJOR CONTENIDO INFORMATIVO UNIPERSONAL
- FACUNDO PEDRINI
- DIEGO GIACOMINI
- JUANI FERNANDEZ
29. MEJOR CONTENIDO INFORMATIVO
- EL MARPLATENSE
- DIARIO HOY
- 0223
30. MEJOR PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA
- ROSARIO NUESTRO
- MENDOZA HOY
- EL PATAGÓNICO
31. INNOVACIÓN PERIODÍSTICA
- ELBONAERENSE
- TIEMPO DE SEGUROS
- EDITORA PI
32. RUBRO PLATAFORMA YOUTUBE DIVULGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA
- DR. FERNANDO FELICE
- SOMOS AAARBA (ASOCIACIÓN DE ASOCIACIÓN DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACIÓN DE BUENOS AIRES)
- DR. GUILLERMO CAPUYA
33. MEJOR AVISO PUBLICITARIO POR AGENCIA
- ANUNCIANTE: FLOW - PIEZA: EL FUEGO DE LA PASIÓN - AGENCIA: DON.
- ANUNCIANTE:SITÚA - PIEZA: A UN CHAT DE TODO - AGENCIA: GREY ARGENTINA
- ANUNCIANTE: FLYBONDI - PIEZA: HOT SALE Y VUELVE - AGENCIA: HOY BUENOS AIRES.
34. MEJOR CONTENIDO TEMÁTICO PARA PLATAFORMAS
- ¿Cómo será? - Mi Telefé - Telefé
- Cucinare - Cucinare TV - El Trece
- Yo quiero saber, ¿y vos? - Cont.ar
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