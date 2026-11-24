Víctor Heredia habló sobre su estado de salud tras contraer COVID: "Estoy tratando de superarlo"
El reconocido cantautor contó que se contagió coronavirus después de su presentación en el Teatro Ópera y explicó por qué estuvo menos activo en las redes sociales.
Víctor Heredia preocupó a sus seguidores después de revelar que atraviesa un problema de salud. El músico de 79 años contó que contrajo COVID-19 luego de su última presentación en el Teatro Ópera de Buenos Aires y explicó que todavía intenta recuperarse del cuadro. La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde también compartió una publicación cargada de emoción y agradecimiento.
"Queridos. No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera", escribió el artista en su cuenta de Instagram. De esta manera, explicó los motivos de su menor actividad durante los últimos días y llevó tranquilidad al dar detalles sobre lo que está atravesando. Su contagio se produjo después del espectáculo que ofreció el 7 de noviembre, en el que recorrió parte de sus seis décadas de trayectoria musical.
Junto con el mensaje sobre su salud, Heredia publicó un video que le había enviado un amigo y que lo conmovió especialmente. En las imágenes aparece un músico callejero ciego interpretando "No me dejes caer" en una estación del subte porteño. El cantautor decidió compartir ese registro junto con su propia versión de la canción y destacó el valor de la interpretación, especialmente en un momento personal en el que atraviesa dificultades.
"Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito", expresó Heredia. Finalmente, les dedicó unas palabras a quienes se preocuparon por su estado y permanecieron pendientes de sus novedades: "Los abrazo muy fuerte".
Los antecedentes de salud de Víctor Heredia
La noticia volvió a poner el foco en la salud del músico, que ya había atravesado un episodio delicado en abril de 2024. En aquella oportunidad, fue internado en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro después de presentar un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca. Los estudios también habían detectado una arritmia, por lo que permaneció bajo observación médica durante varios días.
Luego de una semana en terapia intensiva, pudo continuar su recuperación en una habitación común y posteriormente retomó de manera progresiva sus compromisos artísticos. Desde entonces, volvió a presentarse en distintos escenarios y mantuvo una agenda de actuaciones dentro y fuera del país.
Entre sus próximos compromisos figura su participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, prevista para el 24 de enero de 2027, donde tiene previsto celebrar los 60 años de su primera presentación en ese emblemático escenario.
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