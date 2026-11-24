Luego de una semana en terapia intensiva, pudo continuar su recuperación en una habitación común y posteriormente retomó de manera progresiva sus compromisos artísticos. Desde entonces, volvió a presentarse en distintos escenarios y mantuvo una agenda de actuaciones dentro y fuera del país.

Entre sus próximos compromisos figura su participación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, prevista para el 24 de enero de 2027, donde tiene previsto celebrar los 60 años de su primera presentación en ese emblemático escenario.