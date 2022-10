Toti Pasman enojado con los Martín Fierro: "Siento que me chorearon"

“Yo estaba en dos ternas. En Mejor labor periodística, hacés 25 puntos de rating todas las noches y perdés contra un programa que la gente no sabe que está al aire. Siento que me chorearon”, lanzó, a pura honestidad brutal.

toty pasman martin fierro

“Siento que me robaron y me voy recaliente. Cuando vos perdés bien… Con Lombardi como comentarista, bárbaro. No digo nada”, señaló, sobre otra de sus nominaciones.

“Cuando en Labor Periodística Deportiva hacés 25 puntos y perdés contra un programa que no aparece en la planilla de rating, decís ‘está choreado’”, arrojó, enojado. “Si los que lo organizan tienen que ganar premios, que lo digan y no vengo. Chau, me quedo en mi casa”, siguió.

“Es la radio que organiza la fiesta”, afirmó. “¿Sentís que en la repartija, te cag…?”, preguntó sin filtros el cronista de Flor de la Ve. “Totalmente. No conocía esa programa. No sabía que existía”, concluyó.