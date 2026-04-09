Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona "pobre", aunque no lo descartó: "Tendría que..."

En los últimos días, Luciana Salazar mantuvo una entrevista sin filtros con Martín Cirio, también conocido como "La Faraona". Allí, la modelo se sinceró sobre su historial amoroso y sus círculos sociales, y admitió que jamás estuvo en pareja con una persona "pobre", argumentando una cuestión de entorno: "No es el ambiente donde uno está acostumbrado a estar, esa es la realidad".