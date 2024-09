Martín Ku no logró acceder a los Martín Fierro y acabó en un lugar inesperado

Martín "Chino" Ku no pudo asistir a los Martín Fierro 2024 y, tras su ausencia, optó por cenar con su novia Marisol en un lugar que sorprendió a todos sus seguidores. Antes de la gala, se había rumoreado que el joven era uno de los ex participantes de Gran Hermano invitados a la mesa. Sin embargo, al llegar al Hotel Hilton, le informaron que no figuraba en la lista.