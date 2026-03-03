El choque entre Sol Abraham y Daniela De Lucía por la cama tras su regreso a Gran Hermano
La vuelta de Daniela después de atravesar un duro momento personal no estuvo exenta de tensión: encontró su lugar ocupado y se sintió obligada a “pagar derecho de piso”.
El regreso de Daniela De Lucía a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, luego del fallecimiento de su padre, generó expectativa y emoción. Sin embargo, la convivencia pronto dejó de lado la empatía inicial y dio paso a un nuevo conflicto, esta vez con Solange Abraham como contraparte.
Tras la gala dominical, Daniela se dirigió a su habitación con la intención de retomar su rutina y recuperar el espacio que había dejado antes de salir. Pero se encontró con una sorpresa: su cama estaba ocupada. Lejos de una devolución inmediata, recibió una propuesta alternativa que no la convenció.
La tucumana le ofreció uno de los lockers a cambio, pero no el lugar para dormir. La situación dejó a Daniela visiblemente molesta. “Yo vuelvo y quiero volver a dónde me fui”, expresó con frustración, dejando en claro que no pretendía renegociar su espacio.
Finalmente, la coach motivacional terminó pasando la noche en un colchón, mientras procesaba lo ocurrido. Más tarde, en la sala de stream, decidió exteriorizar su enojo y anticipó que el tema no quedaría cerrado. “Quiero que sepan que voy a recuperar mi cama. Sol me dijo que hagamos piedra, papel o tijera. Spoiler: no va a haber eso, va a haber un ‘te vas de acá’”, lanzó con firmeza.
Durante la primera gala de eliminación, el conflicto volvió a mencionarse. Incluso Cinzia Francischiello opinó sobre el episodio, aunque Daniela optó por mostrarse más cauta frente a las cámaras. “Todavía” no va a recuperar su cama, afirmó, dejando la puerta abierta a una resolución futura.
La disputa, más allá de lo material, expuso una fractura en la convivencia y reavivó la idea del “derecho de piso”, una lógica que suele aparecer cuando las alianzas se reconfiguran. En un juego donde cada gesto puede interpretarse como estrategia, la batalla por una cama podría convertirse en algo mucho más profundo dentro de la casa.
