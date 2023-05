Escándalo por filtración de video sexual de Martina Stewart: qué dijo el novio

“Yo no hablé con nadie hasta ahora y te acepté la nota porque entre nosotros quedó algo pendiente de lo que contaste la otra vez sobre mi relación con Martina, fue una chica que contactó al manager de Martina por un canje, la mina cayó a las diez u once de la noche, me dio un poco de cosa porque cayó a esa hora y comimos algo, lo que quiero aclarar es que no pasó el trío”, dijo el joven.

Qué dijo el novio de Martina Stewart sobre el video sexual

novio de Martina de Gran Hermano

Y siguió: “Es raro tener que explicar esto, me entero por unos amigos de esto después de que surgió la noticia en el twitter de LAM, yo no entendía nada, la gente me mandaba que se estaba difundiendo esto, no podíamos creer lo que estábamos viendo, la chica esta utilizó la situación para salir en todos los portales y le salió bien”.

“Cada uno sabe lo que puede hacer para hacerse un poco famoso, la mina lo único que quería era prensa, ahora que esto no haya pasado no quiere decir que no hayamos hecho tríos antes, no quiero dar detalles porque Martina me va a colgar de los huevos”, agregó De Martini.

“No hablé en privado con esta chica del video, yo me cagué de risa con lo que pasó, yo no tuve nada que ver, la mina se quería hacer famosa, meterte en la habitación de alguien que no conoces...desde lo legal la puedo hacer mierda pero dejalo ahí, lo grave es eso, cómo se metió en la habitación a grabar, después se sacó una foto en mi baño para mostrar mis perfumes y mi bata que es bastante particular, una desubicada esta chica, una atrevida”, siguió el influencer.