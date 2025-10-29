Sabrina Cortez hizo un posteo y desató los rumores de embarazo: el video
La exparticipante de Gran Hermano provocó con una ola de comentarios con una curiosa publicación en sus redes sociales.
Las redes sociales estallaron este martes, cuando Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano, usó sus redes sociales para hacer un posteo, que desató los rumores de embarazo.
A través de su cuenta de Instagram, la modelo e influencer subió un video frente al espejo y provocó los comentarios de sus seguidores. Es que en las imágenes compartidas, se la ve posando con un body blanco ajustado y pantalón negro bajo, mostrando una figura que muchos interpretaron como una incipiente pancita de embarazada.
Con el celular en mano y haciendo una seña de paz, Sabrina se mostró sonriente, pero sin hacer ningún tipo de referencia a estar esperando un bebé, aunque tampoco lo negó.
Esto se suma a que un año atrás, Sabrina había hecho una broma similar, una publicación tocando su panza: “Se viene una mini Sabri y estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”, había dicho. Aunque más tarde, develó el misterió con un pícaro mensaje: “Parece que era solo una ilusión, como mis romances”.
Exparticipante de Gran Hermano confirmó su ruptura y denunció a su novio por violencia
Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano 2022, sorprendió a sus seguidores al confirmar su separación de su novio, Juan Pablo Scalese, funcionario de La Libertad Avanza, y revelar el difícil motivo detrás del fin de la relación.
La joven DJ recurrió a sus redes sociales para hacer pública la noticia y compartir el duro momento personal que atraviesa.
La confirmación se dio a través de Threads, la plataforma de Meta similar a X (antes Twitter), donde Camila publicó un mensaje contundente. En su posteo, explicó que el vínculo que había oficializado en julio de 2025 llegó a su fin, dejando en claro que la ruptura no fue en buenos términos.
"Obvio que estoy separada. No acepten la violencia de parte de nadie", escribió la ex GH, dejando entrever que tomó la decisión por una situación límite.
Más tarde, amplió su mensaje con un fuerte descargo en el que relató los motivos que la llevaron a poner punto final a la relación: "El hombre violento no cambia, es cada vez peor. Algo es ser tóxico, pero ser violento, agredir, menospreciar, maltratar, esas cosas no se le permite a nadie. Hoy real fue el límite".
Las palabras de Camila generaron una gran repercusión entre sus seguidores, que rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Aunque no brindó más detalles, sus declaraciones encendieron la preocupación de sus fanáticos, quienes celebraron que haya decidido priorizar su bienestar y alejarse de una relación que, según sus propias palabras, se volvió insostenible.
