Cambio en MasterChef Celebrity: quiénes son los jurados de la nueva edición
El histórico trío de jurados se desarmó para la nueva edición del reality que conduce Wanda Nara. Cómo quedó conformado.
La nueva edición de MasterChef Celebrity que arranca este lunes por la pantalla de Telefe no solo trae de regreso el despliegue y la adrenalina del reality de cocina conducido por Wanda Nara, sino que además llega con un cambio histórico en su mesa de evaluación.
Tras la salida de Donato de Santis, quien decidió no continuar formando parte del exitoso formato, la producción apostó por una incorporación de peso para completar el trío de expertos: la llegada de Maru Botana.
De esta manera, la reconocida chef y pastelera se suma al exigente certamen para aportar su calidez, experiencia y rigurosidad técnica, ocupando la silla que dejó vacante el querido cocinero ítalo-argentino.
Cómo queda conformado el histórico jurado de MasterChef Celebrity
Con la flamante llegada de Maru, la mesa de evaluación que decidirá el destino de los 24 famosos en competencia mantendrá el equilibrio entre la exigencia clásica y la frescura:
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Maru Botana: Aporta su vasta trayectoria en la gastronomía televisiva y una mirada renovada sobre los platos dulces y salados.
Damián Betular: El pastelero y jurado estrella continúa aportando su carisma, su exigencia con las técnicas y su particular vínculo con los participantes.
Germán Martitegui: El riguroso y clásico chef se mantiene firme en su rol de máxima autoridad culinaria, siendo el más temido por las celebridades.
Con este renovado trío al frente, los famosos se verán las caras desde esta misma noche con un jurado listo para no dejar pasar ningún error en los exigentes desafíos gastronómicos del ciclo.
Los 24 participantes de MasterChef Celebrity
La nueva edición contará con una lista variada de figuras del mundo del espectáculo, el periodismo, la música y el deporte. Los participantes que se pondrán el delantal son:
Alejandro Lerner, Campi, Josefina “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.
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