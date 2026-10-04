A qué hora dan hoy domingo la gala de eliminación de MasterChef Celebrity
MasterChef Celebrity 2026 avanza con su nueva temporada en Telefe y se encamina a una instancia clave: la primera gala de eliminación.
A pocos días de haber comenzado una nueva temporada, MasterChef Celebrity se prepara para atravesar uno de los momentos más importantes de la competencia. El ciclo de Telefe, con Wanda Nara al frente, tendrá su primera gala de eliminación, en la que uno de los famosos deberá despedirse de las cocinas.
Antes de llegar a esa definición, los concursantes deberán atravesar distintas instancias a lo largo de la semana. El formato contempla jornadas de cocina, beneficios y oportunidades para evitar quedar entre los participantes que finalmente se enfrentarán en la gala decisiva.
Así funciona la competencia semanal de MasterChef Celebrity 2026
El camino hacia la eliminación se construye durante varios días y cada emisión cumple una función diferente dentro de la competencia. Los participantes no competirán todos los días bajo la misma modalidad, sino que cada jornada tendrá un objetivo específico dentro del camino hacia la gala de eliminación.
Según la programación informada por Telefe, los lunes tendrá lugar una primera jornada de cocina y los martes será el turno de otro grupo de famosos. Los resultados obtenidos en esas pruebas comenzarán a definir la situación de cada concursante.
Quienes consigan destacarse podrán subir al balcón y asegurar su continuidad, mientras que los participantes que reciban el delantal gris tendrán que volver a cocinar para buscar una nueva oportunidad de permanecer en el certamen.
Beneficios, medallas y una última oportunidad antes de la eliminación
El miércoles será el momento de la gala de beneficios y medallas. Durante esa jornada, los famosos tendrán la posibilidad de conseguir ventajas que podrán resultar importantes para su recorrido dentro de la competencia.
El jueves llegará otra instancia fundamental. La semana continuará el jueves con la gala de última chance. Los concursantes que hayan quedado comprometidos deberán enfrentarse nuevamente en las cocinas y competir por la única salvación disponible.
El resultado de esa prueba terminará de definir quiénes tendrán que presentarse en la gala del domingo. Así, cada desafío de la semana tendrá consecuencias directas sobre la situación de los participantes y su permanencia en el reality.
A qué hora será la primera eliminación de MasterChef Celebrity 2026
Este domingo 4 de octubre desde las 22.15 horas tendrá lugar la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026. Será la primera vez desde el estreno de esta temporada que uno de los famosos deberá abandonar definitivamente la competencia.
La jornada reunirá a los participantes que no hayan conseguido superar las instancias anteriores. Todos ellos tendrán que volver a cocinar para intentar convencer al jurado y asegurarse un lugar durante una semana más.
La decisión quedará en manos de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Los tres evaluarán las preparaciones de los participantes y determinarán quién logra continuar en MasterChef Celebrity y quién se convierte en el primer eliminado de la temporada.
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