A qué hora dan hoy domingo la gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Beneficios, medallas y una última oportunidad antes de la eliminación

El miércoles será el momento de la gala de beneficios y medallas. Durante esa jornada, los famosos tendrán la posibilidad de conseguir ventajas que podrán resultar importantes para su recorrido dentro de la competencia.

El jueves llegará otra instancia fundamental. La semana continuará el jueves con la gala de última chance. Los concursantes que hayan quedado comprometidos deberán enfrentarse nuevamente en las cocinas y competir por la única salvación disponible.

El resultado de esa prueba terminará de definir quiénes tendrán que presentarse en la gala del domingo. Así, cada desafío de la semana tendrá consecuencias directas sobre la situación de los participantes y su permanencia en el reality.

A qué hora será la primera eliminación de MasterChef Celebrity 2026

Este domingo 4 de octubre desde las 22.15 horas tendrá lugar la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026. Será la primera vez desde el estreno de esta temporada que uno de los famosos deberá abandonar definitivamente la competencia.

La jornada reunirá a los participantes que no hayan conseguido superar las instancias anteriores. Todos ellos tendrán que volver a cocinar para intentar convencer al jurado y asegurarse un lugar durante una semana más.

La decisión quedará en manos de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Los tres evaluarán las preparaciones de los participantes y determinarán quién logra continuar en MasterChef Celebrity y quién se convierte en el primer eliminado de la temporada.