Los hermanos Russo hablaron del regreso de Chris Evans a "Avengers: Doomsday": "Cambió nuestras vidas"
Se hizo oficial el regreso de Chris Evans a Marvel interpretando a Steve Rogers y quienes lo lograron este acontecimiento rompieron el silencio. La palabra de los hermanos Russo.
El lanzamiento de "Avatar: fuego y cenizas" no solamente convirtió a la franquicia de James Cameron en un hito del cine, sino que además demostró que hay otras franquicias que se preparan para redoblar su propia apuesta. Se trata de, ni más ni menos que Marvel. Lo cierto es que Kevin Feige y su equipo, en conjunto con Disney, decidieron en una estrategia inédita de promoción, lanzar cuatro tráilers de "Avangers: Doomsday" con cada proyección de la tercera entrega de la historia de los Na Vi.
Y así, tras el primer estreno del teaser de "Avengers: Doomsday" en cines, finalmente el mismo llegó a internet. Es por esto que se hizo oficial en todo el mundo que la película dirigida por Anthony y Joe Russo está dando todo de sí para poner a Marvel en lo más alto otra vez y ¡no! no es solamente por el regreso de Robert Downey Jr, sino porque es oficial que habrá otra vuelta icónica: la de Chris Evans.
Si bien "Avengers: Doomsday" tiene fecha de estreno para diciembre de 2026, los fanáticos ya pudieron descubrir que esta vuelta será, no como la Antorcha Humana como en "Deadpool & Wolverine", sino como el mismísimo Steve Rogers. Aunque tanto él como Robert Downey Jr. se despidieron de la franquicia en 2019 tras el estreno de Avengers: Endgame, Marvel Studios logró traerlos de vuelta a su reparto repleto de estrellas para la quinta entrega de los Avengers, cuyo villano a vencer es Doctor Doom luego de eliminar la historia de Kang tras la polémica de violencia de género en torno a Jonathan Majors.
En base a esto y a la expectativa que generó el hecho de volver a ver a Steve Rogers, esta vez en una faceta paterna, pero dispuesto a volver a ponerse su traje en medio del caos del multiverso, los hermanos Russo rompieron el silencio. Joe y Anthony se encargaron de hablar y celebrar con los fans la vuelta del Cap.
“El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos unió aquí a todos juntos. Siempre iba a regresar a esto…”, detallaron Joe y Anthony en una publicación en Instagram.
Lo cierto es que, más allá de estos dos regresos que ya marcaron un camino de éxito para el MCU, también se espera la vuelta de Tom Holland. El joven actor regresa en "Spiderman: Brand New Day" el próximo 31 de julio.
