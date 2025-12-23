Los hermanos Russo hablaron del regreso de Chris Evans a "Avengers: Doomsday": "Cambió nuestras vidas"

Embed - Avengers: Doomsday | Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines

Si bien "Avengers: Doomsday" tiene fecha de estreno para diciembre de 2026, los fanáticos ya pudieron descubrir que esta vuelta será, no como la Antorcha Humana como en "Deadpool & Wolverine", sino como el mismísimo Steve Rogers. Aunque tanto él como Robert Downey Jr. se despidieron de la franquicia en 2019 tras el estreno de Avengers: Endgame, Marvel Studios logró traerlos de vuelta a su reparto repleto de estrellas para la quinta entrega de los Avengers, cuyo villano a vencer es Doctor Doom luego de eliminar la historia de Kang tras la polémica de violencia de género en torno a Jonathan Majors.