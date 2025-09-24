"Marvel Zombies" ya está disponible en Disney+: todo lo que debes saber antes de verla

Desde su aparición en las páginas de los cómics y su breve pero impactante cameo en la primera temporada de What If...?, el universo de los muertos vivientes de Marvel ha sido un campo fértico para explorar el lado más oscuro del Multiverso. Ahora, la pesadilla se vuelve realidad con el estreno de "Marvel Zombies", la nueva y escalofriante serie de Marvel Animation que llegó este 24 de septiembre a Disney+. Con sus cuatro episodios disponibles, la ficción nos sumerge en una realidad donde la mayor amenaza para la humanidad no es un villano galáctico, sino las mismas leyendas que juraron proteger la Tierra. El primer tráiler ya nos lo advirtió con un tono que roza el humor negro: "Así que sobrevivieron al apocalipsis zombi. Genial. Ahora, ¿quién va a impedir que los Vengadores se den un festín con sus cerebros?".