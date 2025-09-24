"Marvel Zombies" ya está disponible en Disney+: todo lo que debes saber antes de verla
Este miércoles llegó a la plataforma una nueva producción del MCU plagado de figuras. Todos los detalles de su lanzamiento y quiénes son los superhéroes que regresaron.
Desde su aparición en las páginas de los cómics y su breve pero impactante cameo en la primera temporada de What If...?, el universo de los muertos vivientes de Marvel ha sido un campo fértico para explorar el lado más oscuro del Multiverso. Ahora, la pesadilla se vuelve realidad con el estreno de "Marvel Zombies", la nueva y escalofriante serie de Marvel Animation que llegó este 24 de septiembre a Disney+. Con sus cuatro episodios disponibles, la ficción nos sumerge en una realidad donde la mayor amenaza para la humanidad no es un villano galáctico, sino las mismas leyendas que juraron proteger la Tierra. El primer tráiler ya nos lo advirtió con un tono que roza el humor negro: "Así que sobrevivieron al apocalipsis zombi. Genial. Ahora, ¿quién va a impedir que los Vengadores se den un festín con sus cerebros?".
La premisa de la serie es una audaz subversión del género de superhéroes: cuando una plaga zombi arrasa con los héroes más poderosos de la Tierra, un grupo desesperado de sobrevivientes debe enfrentarse a los mismísimos Vengadores, ahora convertidos en implacables monstruos con un hambre insaciable de carne humana. Este giro de tuerca permite a los creadores Bryan Andrews y Zeb Wells explorar una narrativa distópica que combina la brutalidad y la tensión del terror zombi con la acción desmedida de las batallas superpoderosas. Es una oportunidad única para ver a nuestros héroes más icónicos —desde Capitán América hasta Thor— transformados en depredadores imparables, con sus habilidades intactas pero su moral completamente extinta.
El proyecto es un testimonio de la ambición de Marvel Studios en el terreno de la animación, contando con la supervisión de productores ejecutivos como Kevin Feige. La lista de talentos detrás de las voces es un verdadero quién es quién del Universo Cinematográfico de Marvel. Figuras consagradas regresan para dar vida a sus personajes en esta nueva y aterradora versión, incluyendo a Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu y Awkwafina, entre muchos otros. Sus interpretaciones, aunque solo de voz, capturan la esencia de los personajes que el público adora, haciendo que su zombificación sea aún más impactante y perturbadora. La serie promete ser un viaje vertiginoso por un mundo al revés, donde el heroísmo es una reliquia del pasado y la única misión es sobrevivir a quienes antes nos salvaban.
